Dilemma-Minister

Mal abgesehen vom unsäglichen Maut-Debakel kann man politisch zu Andreas Scheuer stehen, wie man will: Wer die Herausforderungen näher betrachtet, mit denen der Bundesverkehrsminister ringt, will ihn am liebsten in den Arm nehmen und ihm über das akkurat gescheitelte Haar streichen. Denn er muss in einer der schwierigsten Phasen der deutschen Verkehrspolitik den Weg weisen – und ist dabei in zahlreichen Dilemmas gefangen. So konnte er am Donnerstag bei der Vorstellung seines Haushalts verkünden, was er wollte: Politische Prügel waren programmiert.

Jeder Verkehrsteilnehmer erlebt die Schwierigkeiten täglich selbst: Als Autofahrer ärgert man sich über die vielen Baustellen und noch mehr Staus. Als Radfahrer nerven zu wenige oder zugeparkte Radwege. Bahnkunden haben zunehmend das Gefühl, sich nur auf Verspätungen und überfüllte Züge statt auf den Fahrplan verlassen zu können. Und selbst auf den Bürgersteigen wird es angesichts des Parkplatzmangels und der neuen E-Tretroller immer enger.

Es ist insgesamt einfach nicht genügend Raum für alle da. Weil die Infrastruktur langsamer wächst als die Ansprüche einer hochmobilisierten Gesellschaft. Und die Realität sich schneller ändert, als Straßen, Schienen und Radwege gebaut werden können.

Hinzu kommt ein weiteres Dilemma: die Fehler der Vergangenheit. Egal ob Straße, Schiene, Radwege oder Nahverkehr – viel zu wenig Geld ist in den vergangenen Jahrzehnten in Erhalt und Ausbau investiert worden. Das ist inzwischen zwar erkannt und ansatzweise behoben worden, rächt sich aber immer noch.

Zumal dabei das grundlegende Dilemma der Verkehrspolitik zum Tragen kommt. Denn jede Investition, jede Verbesserung bringt zunächst einmal eine Verschlechterung mit sich: eine Baustelle.

Und als wäre das alles nicht genug, klopft das nächste Dilemma bereits mit aller Macht an Scheuers Tür. Das Klima soll geschützt, die Verursacher der Schadstoffe zur Verantwortung gezogen werden. Aber sozialverträglich, versteht sich. Und bitteschön ohne Einschränkungen bei der Mobilität. Schließlich steht die für das Land so wichtige Autoindustrie ohnehin vor einem epochalen Wandel. Und keiner will die Menschen in strukturschwachen Gebieten weiter abhängen und sie so den Rechtspopulisten in die Arme treiben oder gar eine neue Protestbewegung, womöglich in gelben Westen, heraufbeschwören.

Bei aller berechtigter Kritik: Diese Probleme kann kein Minister der Welt alleine lösen – egal, wie viele Milliarden er wohin verschiebt. Die Verkehrswende kann nicht lediglich in Berlin stattfinden, sie muss in den Köpfen aller vollzogen werden. Und sie wird, so unangenehm und schmerzlich es auch sein mag, nur mit Verzicht erfolgreich sein.

