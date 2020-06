Diskutieren!

Es wirkte wie eine Ersatzhandlung, wie ohnmächtige Bilderstürmerei, als Demonstranten in Bristol das Denkmal eines Sklavenhändlers vom Sockel holten und ins Hafenbecken kippten. Rache an einem Stück Metall. Aber die Aktion vermittelte auch etwas von der Wut, die sich bei vielen Betroffenen entwickelt hat. Wer sich empört, mag bedenken: Hier richten Leute ihre Gewalt gegen Sachen, die zuvor Rassismus gegen sich erlebt haben. Es ist nicht rechtens, aber es ist, wenn man so will, eine maßvolle Reaktion. Und ein Hilferuf an die Mehrheitsgesellschaft, sich endlich dem Thema zu widmen.

Überall in den USA und Europa wird die Debatte um das koloniale und rassistische Erbe nun verstärkt geführt. Auch in Deutschland. Es herrscht eine große Gedankenlosigkeit, die auch ihren Beitrag zum verbreiteten Alltagsrassismus leistet. Jetzt, da es eine weltweite Bewegung gibt, ist endlich die Zeit gekommen, für etwas mehr Problembewusstsein zu sorgen. Auch hierzulande sollten Namen, Denkmäler und Orte mit solcher Vorgeschichte angegriffen werden – allerdings friedlich im Gemeindeparlament.

Nicht alles muss weg, nicht alles umbenannt werden. Manchmal reicht beispielsweise eine Ergänzung mit einer Informationstafel. Egal, wie das Ergebnis ist: Wichtig ist der Diskussionsprozess selbst. Bei der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und seit 1990 auch des Stalinismus ist Deutschland viel weiter. Aber selbst hier, wo man denken sollte, es herrsche breite Sensibilität, werden immer wieder erstaunliche Lücken sichtbar. So werden erst seit kurzer Zeit die „Judensau“-Darstellungen an Kirchen juristisch und politisch angegriffen, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Und erst seit wenigen Wochen gibt es eine Debatte um Hitlers Aufmarschgelände neben dem Berliner Olympiastadion, das unverständlicherweise unter Denkmalschutz steht.

Frankreichs Präsident Macron hat sehr allgemein davor gewarnt, Spuren und Namen der Geschichte auszulöschen, alles gehöre zur Nation. Das ist in dieser Absolutheit selbst ein geschichtsloser Ansatz. Denn das Bild von Geschichte ändert sich.

Nicht alles, was unsere Ahnen und Urahnen dachten und schufen, können wir heute akzeptieren, nicht alles muss bleiben. Schon gar nicht, wenn es menschenfeindlich war und bis heute fortwirkt. Manches gehört für immer ins Museum, Abteilung Irrwege. Damit muss sich jede Nation permanent auseinandersetzen. Ohne blinde Bilderstürmerei zwar, aber aktiv. Man nennt diesen Prozess übrigens zivilisatorischer Fortschritt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020