Boris Johnsons Auftritt war selbst für das an Krisen und Aufreger gewöhnte Königreich ein neuer Tiefpunkt. Auch wenn das arrogante und ignorante Verhalten vom wichtigsten Berater des Premiers, Dominic Cummings, jegliche Verantwortung missen lässt – der wahre Skandal ist die Verachtung, die der Regierungschef mit der Unterstützung für seinen Chefstrategen gegenüber der Bevölkerung offenbarte, die sich seit Wochen an die strengen Ausgangsbeschränkungen hält. Es handelt sich um ausgerechnet jene politischen Akteure, die mit einem Anti-Elite-Populismus bei den Menschen verfangen, sich in der Realität aber über das einfache Volk erhaben fühlen. Diese Selbstgefälligkeit wurde nun genauso entlarvt wie die Doppelmoral, die Johnsons Führungsstil prägt.

Die Öffentlichkeit kocht zurecht vor Wut. Hier stellte der Premier nicht nur die berufliche Zukunft eines ungewählten Mannes über das Wohl der Nation, die mit dem Lockdown vor einer weiteren Ausbreitung des Virus geschützt werden soll. Er verhöhnte während der Pressekonferenz seine Landsleute, indem er ihnen ungeniert via Bildschirm ins Gesicht log. Warum würde jetzt noch jemand auf die Regeln hören? Das Vertrauen ist völlig verspielt, die Glaubwürdigkeit ebenfalls, wenn für die Mächtigen andere Regeln gelten als für das Volk. Es ist mittlerweile egal, ob Cummings zurücktritt oder gefeuert wird. Der Schaden ist angerichtet, dieser Skandal dürfte Johnson noch lange verfolgen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020