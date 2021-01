Doppelte Krise

Eine Pleite- und Schließungswelle im Einzelhandel hatte vor wenigen Tagen erst die Präsidentin des südhessischen Handelsverbands Tatjana Steinbrenner als Folge des zweiten Lockdowns vorausgesagt. Überraschend ist die Insolvenz des Modehändlers Adler also nicht. Die Textilwirtschaft leidet schon seit einigen Jahren unter Umsatzrückgängen. Billiganbieter und die Online-Konkurrenz haben die mittelpreisigen Handelsketten in die Zange genommen.

Die Coronakrise trifft also eine bereits angeschlagene Branche und wirkt – wie in vielen Industriezweigen – wie ein Trendbeschleuniger. Textilsortimente zählen zu den großen Verlierern in den Regalen. Wer im Homeoffice arbeitet, braucht keinen neuen Anzug. Und Gelegenheiten, sich schick zu machen, gab es kaum: Familienfeste, Partys oder Kulturveranstaltungen – ausgefallen. In den vergangenen Monaten kamen schon einige renommierte Modehändler und -hersteller ins Schleudern. Und es werden noch mehr dazukommen. Durch den zweiten Lockdown mussten die stationären Textilanbieter das wichtige Weihnachtsgeschäft abschreiben, konnten sich also keinen neuen Puffer zulegen. Die Winterware wurden sie nicht los, und mit dem verlängerten Lockdown ist auch kein Ausverkauf möglich.

Stattdessen muss die neue Frühjahrsware bezahlt werden– viele können das nicht. Wer sich vor der Krise kein Online-Standbein aufgebaut hat, hat es besonders schwer. Was noch einen Teil der Händler retten könnte, wären die staatlichen Corona-Hilfen – aber die müssten schneller und mit weniger bürokratischen Hürden bereitgestellt werden.

