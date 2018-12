Doppelte Signalwirkung

Die städtische Tochter „Event und Promotion“ bekommt eine neue Führung – das ist zunächst deshalb interessant, weil das kleine Unternehmen alle Wochenmärkte, Volksfeste und viele populäre Großveranstaltungen betreut und schon deshalb mit vielen Bürgern zahlreiche Berührungspunkte hat.

Aber darüber hinaus geht von dieser Personalie eine Signalwirkung aus – und zwar aus zwei Gründen. Von den 33 Ämtern, Fachbereichen und Eigenbetrieben der Stadt werden gerade mal acht von Frauen geführt, die Dienststelle der Frauenbeauftragten eingerechnet. Das ist nicht viel. An der Spitze der rein städtischen Gesellschaften gibt es bisher nur Männer.

Aber natürlich ist „Frau“ keine Qualifikation an sich, keine Frage. Dennoch setzt Bürgermeister Michael Grötsch mit der Berufung von Christine Igel an die Spitze von „Event und Promotion“ ein bemerkenswertes Zeichen. Interessant ist nämlich, dass er sie selbst in den eigenen Reihen entdeckt und dann vorgeschlagen hat. Das entspricht genau der offiziellen „Talentstrategie“ der Stadt Mannheim „zur Gewinnung und langfristigen Bindung von Fachkräften“. Die gilt zwar schon seit 2009. Dennoch wurden zuletzt reihenweise Führungspositionen in Ämtern, Eigenbetrieben und Gesellschaften durch Leute besetzt, die man von außen holte, während man eigene Mitarbeiter durch lange und überdies teure „Potenzialanalysen“ zermürbte.

