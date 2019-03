Wer in Gebäuden aus den 1970er Jahren Wände aufklopft, der stößt fast immer auf Asbest – das kann keine Überraschung sein. Man musste also ahnen, zumindest befürchten, dass sich die Sanierung der Wache Nord nicht so einfach gestaltet wie anfangs gedacht.

Nun sind Feuerwehrleute gewohnt, zu improvisieren, auch unter widrigen Bedingungen zu arbeiten. Dennoch ist es eine ziemliche Zumutung, dass sie ein Jahr länger ständig auf einer Großbaustelle leben müssen.

Der Stadt sollte die Tatsache, dass Kosten- und Zeitplan nun in Käfertal aus den Fugen geraten sind, eine doppelte Warnung sein: Die Generalsanierung der Wache Süd, ebenso überfällig, muss grundsätzlich überdacht werden. Ihr Standort ist einsatztaktisch ohnehin nicht optimal. Ob es bessere Lösungen gibt, könnte eine Überarbeitung des Brandschutzbedarfsplans zeigen, die man dringend angehen muss.

Und für alle großen Sanierungsobjekte in Stadt und Region gilt die Warnung, dass man lieber mit mehr Überraschungen rechnen sollte – um am Ende keine böse Überraschung zu erleben.

