Doppelter Druck

Mit der jüngsten Teamorder in Shanghai haben Ferrari und Sebastian Vettel völlig unnötig eine total überflüssige und hochgefährliche zweite Front im WM-Kampf eröffnet. Im Titelrennen geht es für Vettel jetzt nicht nur gegen Mercedes-Rivale Lewis Hamilton sondern – und das ist viel brisanter – jetzt auch teamintern gegen Charles Leclerc. Statt sich innerhalb des Rennstalls zu ergänzen und zu unterstützen, fahren der Heppenheimer und der Franzose gegeneinander – auch wenn sie nach außen natürlich weiter Friede, Freude, Eierkuchen vermitteln.

Am Ende könnte sich diese Teamorder-Entscheidung als fataler Fehler entpuppen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass es selten gut ausging, wenn in einem Team zwei Fahrer gezielt gegeneinander arbeiteten. Bestes Beispiel waren Fernando Alonso und Lewis Hamilton in der Saison 2006 – das Mercedes-Team hatte damals sehr mit sich zu kämpfen und musste den WM-Titel knapp Ferrari-Rivale Kimi Räikkönen überlassen. Der wiederum war in den vergangenen Jahren effizienter Partner von Vettel bei der Scuderia und half bei der Aufbauarbeit – die jetzt von Erfolg gekrönt werden soll.

Fraglich ist jedoch, ob dies mit einem massiv attackierenden Leclerc gelingen kann. Champion Hamilton frohlockte bereits insgeheim, kommt ihm doch die Rivalität bei den Italienern bestens zupass. „Ich muss gegen zwei Fahrer kämpfen“, sagte er jüngst – und weiß genau, dass sich Vettel und Leclerc gegenseitig Punkte abnehmen werden, wenn es so weiterläuft.

