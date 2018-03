Doppelter Gewinn

Anzeige

Die Verpflichtung des Japaners Masahiro Yanagida im vergangenen Sommer sorgte in der Volleyball-Szene für einiges Erstaunen. Ein in seiner Heimat als Star verehrter Spieler verließ das vertraute Osaka und wechselte in das 30 000-Einwohner-Städtchen Bühl in der Nähe von Baden-Baden – ein Novum. Jetzt steht fest: Für die Bisons und Nationalspieler Yanagida war der Wechsel ein großer Gewinn.

Der Japaner kann sich mit Blick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio in der Bundesliga die nötige Wettkampfhärte verschaffen und den nächsten Entwicklungsschritt machen. Die Bisons wiederum profitieren nicht nur von der Stärke des Punktejägers, sondern auch vom erhöhten medialen Interesse aus Japan: Denn in der Heimat wird natürlich jeder Schritt des 25-Jährigen, der auch beim Pokalfinale in Mannheim zu sehen war, genauestens verfolgt.

Wie erfolgreich der Transfer wahrgenommen wird, zeigt sich im Übrigen auch daran, dass mit Issei Otake inzwischen ein zweiter Japaner in der Bundesliga bei bei den United Volleys Rhein-Main in Frankfurt spielt.