Die „Weite Mitte“ nennt die Bundesgartenschau-Gesellschaft die große Freifläche in der Mitte des Spinelli-Areals. Lange sah es aber so aus, dass da, wo viele Jahrzehnte Panzer, Jeeps und Laster der US Armee abgestellt waren, zwar endlich Asphalt und Beton verschwinden, aber bis auf Rasen zur Bundesgartenschau nicht viel entsteht.

Doch nun werden die Pläne konkreter – und deutlich besser. „Klimapark“ heißt der neue Name. Sehr viel an Aktionen ist da zwar immer noch nicht möglich, denn die Fläche ist zu weitläufig. In erster Linie dient sie auch als klimatologisch wichtiger Frischluftbereich und als Rückzugsgebiet für geschützte Tierarten.

Dass nun auf Spinelli aber auch ein kleiner Wald entsteht, ist eine sehr gute Idee – und ein doppelter Gewinn.

Besser als verfeuern

Während der Bundesgartenschau lösen die 2023 Bäume ein großes Problem: Es fehlt Schatten. Das störte schon viele Besucher bei der Gartenschau in Heilbronn und wäre auf der noch größeren Fläche von Spinelli ein noch größeres Problem geworden. Dort einen temporären schattigen Rückzugsort zu schaffen, ist ein guter Ansatz.

Noch besser ist, dass die Bäume danach nicht – wie in Heilbronn passiert – als „Biomasse“ genutzt werden. Im Klartext heißt das doch: sie wurden dort verfeuert! Dafür sind gesunde Bäume viel zu schade.

Da ist der Ansatz von Buga-Chef Michael Schnellbach und seinem Team, diese zur Bundesgartenschau nötigen Bäume danach im gesamten Stadtgebiet zu nutzen, doch wesentlich besser. Am Waldparkdamm sollen 1000 Bäume fallen, und aus Gründen der Verkehrssicherheit oder wegen Erkrankungen hat die Stadt im Winter 2019/20 an über 800 Stämmen die Axt angesetzt. 2023 neue Bäume sind also jeweils mehr als doppelt so viele.

Sie bringen nicht nur langfristig dem Klima und der Natur an vielen Stellen in Mannheim etwas, sondern sind zudem ein wichtiges Signal an die Bürger. Denn machen wir uns nichts vor: Große Begeisterung für das sommerlange Fest von 2023 ist derzeit nur selten zu spüren, sondern die Stimmung schwankt zwischen abwartender Skepsis und Gleichgültigkeit. Mit Aktionen wie die „2023 Bäume für das Klima“ kann die Buga aber zeigen, dass alle Mannheimer langfristig etwas von dieser Großveranstaltung haben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.09.2020