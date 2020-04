Doppelter Nutzen

Die schönste Zeit des Jahres in den eigenen vier Wänden zu verbringen, dürfte für die meisten Bürger eine grausige Vorstellung sein. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es immerhin. Denn zumindest im späteren Verlauf des Jahres werden viele Urlaubsorte wohl wieder öffnen. Nur den Aufenthalt in den beliebtesten ausländischen Feriengebieten werden sich die deutschen wohl abschminken können. Es ist nicht zu erwarten, dass die Grenzen zu den europäischen Nachbarländern und insbesondere zu den Ländern rund ums Mittelmeer wieder ganz durchlässig sein werden.

Für die inländischen Zielgebiete ist das eine gute Nachricht inmitten der existenzbedrohenden aktuellen Situation. Der größte Anteil der Deutschen verlebt traditionell die Ferien im eigenen Land. In diesem Jahr könnte die Zahl der Urlauber und Übernachtungen durch fehlende Alternativen noch einmal kräftig ansteigen. Für die gebeutelte Branche kann dies ein kleiner Ausgleich für den entstandenen Schaden sein. Doch das wichtigste für Gastronomen und Hoteliers oder auch die Anbieter von anderen touristischen Leistungen besteht darin, die Zeit zu überstehen, in denen sie so gut wie keine Einnahmen erzielen können.

Deshalb sind die Überlegungen, der Tourismuswirtschaft finanziell zusätzlich unter die Arme zu greifen, zielführend. Anderenfalls verknappt sich durch Pleiten das Angebot an Betten oder Restaurantplätzen voraussichtlich erheblich. Dies hätte nicht nur zur Folge, dass viele tausend Beschäftigte und Unternehmer arbeitslos werden, sondern auch eine massive Verteuerung der Urlaubsreisen. Auf Erholung sind Familien und Arbeitnehmer in diesem Jahr aber besonders angewiesen, um den Stress von Homeoffice und Kinderbetreuung abzubauen. Eine Hilfe für die Reisebranche dient daher sowohl der wirtschaftlichen Stabilisierung als auch der Gesundheit der Bürger.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.04.2020