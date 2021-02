Dortmunder Dilemma

Das Problem schien einfach gelöst zu sein. Borussia Dortmund trennte sich im Dezember vom täglich mehr in Ungnade gefallenen Trainer Lucien Favre. Und schon glaubte man, die Krise sei erledigt. Mit Edin Terzic folgte ein Coach mit Stallgeruch. Das hatte einen gewissen Charme, es war BVB-like – und wie sich nun herausstellt, vielleicht nicht nur mutig, sondern riskant. Zumindest ist die sportliche Situation seitdem eher schlechter als besser geworden, auch weil das Kernproblem der Borussia wesentlich umfassender und nicht nur auf der Trainerposition zu finden ist. Kurzum: Die Krise hat zwei Diskussionsebenen.

Die eine bezieht sich auf Terzic. Die andere – und diese Debatte wurde auf Dortmunder Funktionärsebene bislang offensichtlich zu wenig geführt – auf die Mannschaft. Denn wenn zwei Trainer mit unterschiedlichen taktischen und emotionalen Herangehensweisen, wie es Favre und Terzic sind, jeweils aus dem Team weniger als erwartet herausholen, muss zwangsläufig über den Kader gesprochen werden.

Unausgewogener Kader

Über dessen Qualität, dessen Zusammensetzung und auch – Achtung, liebe Dortmunder, es folgt euer ganz persönliches Unwort – dessen Mentalität. Hin und wieder ist gar nicht mal kritikwürdig, was dieses Team leistet, sondern was es ausstrahlt. Kurzum: Zu viele Künstler, zu wenige Kämpfer, dem BVB-Ensemble fehlt es beim Blick auf die Spielertypen schlichtweg an der nötigen Ausgewogenheit. Bisweilen wirkt es so, als hätten die Westfalen zwei Mannschaften: Eine, die sich an sich selbst berauschen kann, wenn es läuft. Und eine, die ihre Spielfreude verliert, wenn sie auf Widerstände trifft. Doch man muss beides können – und vor allem trotz aller Anfälligkeiten mit diesem Kader mehr als vier Punkte gegen Mainz, Leverkusen, Gladbach, Augsburg und Freiburg holen, womit wir beim Verantwortungsbereich von Terzic wären.

Suche nach dem Klopp-Double

Im Pokal wurde der Trainer von seinem Paderborner Zweitliga-Kollegen Steffen Baumgart klassisch ausgecoacht. Daran ändert auch das glückliche Weiterkommen nichts. Und in der Liga ist nun die Champions-League-Qualifikation ernsthaft in Gefahr. Ein Jahr ohne Königsklasse kann sich der BVB aber kaum erlauben. Was also tun? Die Dortmunder stecken in einem echten Dilemma. Sollen sie wieder den Trainer wechseln? Es ginge nur um eine Übergangslösung bis Sommer, was alles erschwert. Denn zur neuen Saison soll Marco Rose übernehmen. Doch wer tut sich bis dahin solch ein waghalsiges Intermezzo an? Peter Stöger ist das vor einigen Jahren nicht so gut bekommen.

Vor allem aber würde eine Trennung von Terzic zeigen, dass zuvor nicht alles an Favre lag. Womit der allmächtige und stets wortgewaltige Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in den Fokus rückt. Gefühlt sucht er seit Jahren nach einem Double des von ihm geradezu verehrten BVB-Meistertrainers Jürgen Klopp. Es wäre ein Anfang für eine bessere Zukunft, damit endlich aufzuhören.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.02.2021