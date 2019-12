Dramatik statt Eintönigkeit

Wenn die Fußball-Bundesliga im nächsten Frühjahr den spannendsten Titelkampf seit gefühlten Urzeiten erleben sollte, wird man sich an dieses Winter-Wochenende kurz nach Nikolaus 2019 zurückerinnern. Es war der Spieltag, an dem sich Trends zu Gewissheiten verdichteten, an dem nach Jahren der Langeweile echter Wettbewerb ins Rennen um die Meisterschaft zurückkehrte.

Fangen wir beim Top-Favoriten an. Der FC Bayern, das steht seit dem in der Entstehung unglücklichen 1:2 in Mönchengladbach fest, ist in dieser Saison des Umbruchs zu einem anfälligen Konstrukt geworden. Der Respekt der Konkurrenten vor dem auf Platz sieben abgerutschten Rekordmeister erodiert rasant, die Abhängigkeit von Robert Lewandowskis Toren ist unübersehbar, die Ungewissheit auf der Trainerposition sorgt für Reibungsverluste.

In das Machtvakuum, das die Bayern offenlassen, stoßen im Gegensatz zu den Vorjahren aber auch einige Clubs beherzt und furchtlos hinein. Wie die Gladbacher, zunächst als flüchtiger Krisengewinner an der Tabellenspitze belächelt, die spätestens mit dem Coup im Topspiel am Samstag demonstriert haben, dass sie über das Format für eine Sensation verfügen. Leicester City wurde vor drei Jahren in der Premier League bis fast zum Schluss auch nicht richtig ernst genommen – und feierte am Schluss die Meisterschaft.

In Leipzig hat der Nagelsmann-Effekt derweil schneller Wirkung entfaltet als ein taurinhaltiger Energy Drink auf einen müden Autofahrer. Das in Hoffenheim gereifte Trainer-Jahrhunderttalent könnte seine Reifeprüfung mit einem auf hohem Niveau erprobten Kader schon im nächsten Frühsommer feiern – Leipzig wirkt auch gegen die Underdogs der Liga überaus stabil, sechs Punkte Rückstand müssen die bisher so wankelmütigen Bayern erst einmal aufholen.

Und auf Platz drei vorgemogelt hat sich ein Club, der vor zwei Wochen noch mit dem Präfix Krisen- versehen wurde. Borussia Dortmund hat seit dem Fast-Zusammenbruch beim 3:3 gegen Paderborn am 22. November die Trendwende in der Liga geschafft und scheint nach flatterhaften Monaten endlich die vorhandene hohe Qualität beständig auf den Platz zu bringen.

Das ergibt eine aufregende Konstellation mit vielen unbekannten Variablen, die in der Rückrunde Spannung und Dramatik statt der Eintönigkeit der vergangenen Jahre verspricht.

