Es grenzt schon an Dreistigkeit, wenn sich Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen – ausgerechnet in Afghanistan – hinstellt und sagt, sie halte die im Koalitionsvertrag vereinbarten Militärausgaben für nicht ausreichend. Denn wie aus Koalitionskreisen zu hören ist, hat man ihr vor den Gesprächen in Berlin sehr wohl aufgeschrieben, wie viel Geld benötigt wird, um die gröbsten Mängel bei der Truppe zu beseitigen. Nämlich 15 Milliarden Euro zusätzlich zu den im Finanzplan bis 2021 vorgesehenen neun Milliarden Euro. In den Verhandlungen selbst habe sie diese Forderung dann aber nicht erhoben.

Gerade der Fall Afghanistan zeigt beispielhaft, wie das Militär – allen Mängeln zum Trotz – der Politik zwar Zeit für politische Lösungen verschafft hat, die diese dann aber nicht genutzt hat. Das Ergebnis: Die Zahl der Soldaten am Hindukusch soll um rund ein Drittel wieder aufgestockt werden – mit den entsprechenden Mehrkosten, die dann an anderer Stelle im Etat fehlen. Und das Ganze nicht nur kurzfristig, sondern wegen der unzureichenden Effektivität der staatlichen Verwaltung in Kabul gar auf längere Sicht. Weil tatsächlich Terror und Gewalt herrschen in weiten Teilen des Landes, in das Deutschland immer noch Asylbewerber abschiebt.

Über diesen Einsatz hinaus gilt es jedoch, grundsätzliche Mängel zu beseitigen. Bundeswehrverband und Wehrbeauftragter verweisen seit Jahren auf die Missstände, die zwar gleichermaßen in Union und SPD wortreich beklagt, aber dann eben nicht wirklich beseitigt werden. Wenn zusätzlich zu den Auslandseinsätzen wegen der russischen Aggression auch noch mehr Gewicht auf die Verteidigungsbereitschaft im Nato-Bündnis gelegt werden soll, dann geht es erst recht ins Geld.