Druck erhöht sich

Nikolas Löbel ist ein moderner Politiker: kreativ, fast rund um die Uhr auf allen Kanälen sende- und empfangsbereit, erstklassig vernetzt, freundlich und höflich im Umgang. Viele erinnern sich an aussagekräftige Wahlplakate, professionelle Videos, die seine Themen und seine Person ins rechte Licht rücken sollen, oder außergewöhnliche Formate wie „Grill den Löbel“ und„Bundestag Open Air“. Der 34-Jährige ist offen und scheut kein Streitgespräch, er kann dabei auch – mit faktenbasierten Argumenten – verbal austeilen. Löbel hat politisches Talent und zu Recht auch große Ziele – schließlich setzte er in seiner ersten Legislaturperiode in Berlin schon Duftmarken. Und man nimmt ihm ab: Er will immer Gutes tun für seine Stadt, er will das Beste für Mannheim.

Und jetzt das.

Die Sache mit den hohen Mietpreisen. Die Sache mit Airbnb und booking.com.

Nochmals: Nikolas Löbel hat das Recht, als Privatperson Immobilien zu erwerben, sie sanieren zu lassen und zu einem von ihm festgelegten Preis zu vermieten. Und ja, er darf Wohnungen auch über eine zwischengeschaltete Agentur bei Urlaubs-portalen anbieten. Nichts von dem verstößt gegen ein Gesetz.

Aber: Löbel kann in diesem speziellen Fall das Private nicht einfach vom Politischen trennen. Zu deutlich hat er sich vor allem im Bundestagswahlkampf 2017 positioniert, in dem er mehr bezahlbaren Wohnraum forderte. Natürlich kann und muss Löbel nicht alleine den Mannheimer Wohnungsmarkt retten. Er muss aber für sich – als Vorbildfigur Politiker – und in seinem Handeln stets einen sehr hohen moralischen Maßstab anlegen. Und der verbietet eben manches, was Privatleute (fast) ganz unbedarft tun dürfen. Das haben schon prominentere Kollegen Löbels leidvoll erfahren müssen. Klar ist, dass sich der Druck auf ihn mit Bekanntwerden des Airbnb-Themas nun noch einmal erhöht hat.

Es fällt einem in diesem Zusammenhang sehr schnell der Spruch „Wasser predigen und Wein trinken“ dazu ein. Er ist uralt, muss aber leider immer wieder herhalten. Auch für moderne Politiker.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020