Duell der Dosen

José Cunha Rodrigues hatte den Daumen bereits gesenkt. Der Uefa-Chefermittler aus Portugal empfahl zunächst, RB Leipzig nicht gemeinsam mit Red Bull Salzburg in der Champions League starten zu lassen. Der Grund: Artikel 5 des Uefa-Wettbewerbsregelwerks, laut dem zwei Vereine nicht maßgeblich von „einer Person oder einem Unternehmen“ abhängig sein dürfen. Was im Fall der beiden weitgehend von Getränkemilliardär Dietrich Mateschitz finanzierten Clubs ganz klar der Fall ist. In hektischem Aktionismus entließ Salzburg ein paar Red-Bull-nahe Mitarbeiter – und der Verband drückte beide Augen zu. Letztlich qualifizierten sich die Österreicher ohnehin wieder einmal nicht für die Champions League.

Dass in dieser Saison die beiden am Reißbrett konzipierten Red-Bull-Clubs in der Europa League aufeinandertreffen, erinnert an diese Episode aus dem Mai 2017. Und es wirft ein Schlaglicht darauf, wie ernst die Verbände ihre Regeln nehmen, wenn es darauf ankommt: überhaupt nicht.

Die Uefa lässt trotz möglicher Wettbewerbsverzerrung beide „Dosen-Vereine“ im gleichen Europapokal antreten, obwohl allein schon die Transferstatistik beweist, dass Salzburg die Weiterbildungszentrale für Leipzig ist. So ähnlich haben das schon Deutscher Fußball-Bund (DFB) und Deutsche Fußball-Liga (DFL) gemacht, als Mateschitz 2009 den sächsischen Oberligisten SSV Markranstädt übernommen hatte, umbenannte und mit vielen Millionen Euro nach oben katapultierte. Nicht nur einmal stand RB Leipzig kurz davor, aufgrund diverser Verstöße gegen die Statuten die Lizenz für die nächsthöhere Klasse verwehrt zu bekommen – und wurde am Ende doch immer durchgewunken.

