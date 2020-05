Natürlich, jede Partei hat ihren Sarrazin, Palmer oder Hohmann. Der Unterschied zum Fall Thomas Kemmerich ist nur: Bei SPD, Grünen und CDU wusste man immer, dass diese Querulanten nur für sich sprachen. Außerdem gab es Abgrenzungsbeschlüsse und Disziplinarverfahren.

Bei der FDP und ihrem thüringischen Rechtsabbieger Kemmerich weiß man es nicht. Jedenfalls nicht so genau. Der Mann schadet den Liberalen nun schon zum zweiten Mal massiv. Erst die Wahl durch die AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen, jetzt die Demonstration in Gera mit Rechten, Impfgegnern und Menschen, die Verschwörungsmythen verbreiten, gegen die Corona-Einschränkungen. Und was passiert? Außer verbalen Abgrenzungen nichts. Kein Parteiausschluss, keine offizielle Rüge. Dass Kemmerich von sich aus auf den zweitrangigen Posten eines Beisitzers im Bundesvorstand verzichtet, und das nur vorübergehend, ist lachhaft. Die FDP hat im Osten ein Problem mit der Abgrenzung nach rechts; sie steht dort autoritären, nationalistischen und fremdenfeindlichen Gedanken teilweise näher als vielen Liberalen im Westen lieb ist.

Und sie hat eine Führung, allen voran einen Vorsitzenden, der es bei seiner Jagd nach Wahrnehmung und Prozenten nicht immer so genau nimmt. Christian Lindner profiliert sich derzeit als kritischer Begleiter der Corona-Maßnahmen und zugleich als oberster Lockerungspolitiker. Dass Mitglieder angesichts einer solchen Linie nicht mehr wissen, wo sie hingehören und wo nicht, ist kein Wunder.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.05.2020