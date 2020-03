Durch schwere See

In Zeiten, in denen sich angeblich alles ändert, bleibt wenigstens der Hamburger SV eine Konstante, auf die man sich verlassen kann. Der norddeutsche Traditionsverein verspeist unbeeindruckt von der Corona-Krise weiterhin in rasanter Geschwindigkeit Trainer, Sportliche Leiter und Vorstandsvorsitzende. Am Samstag traf es erneut Bernd Hoffmann, der erst vor zwei Jahren in die Führung des Clubs zurückgekehrt war, nachdem der HSV ihn 2011 trotz einer verglichen mit der Zweitliga-Gegenwart enorm erfolgreichen Epoche vor die Tür gesetzt hatte. Klingt kompliziert, geht aber als der ganz normale HSV-Wahnsinn durch.

Statt Hoffmann, einem machtbewussten Funktionär mit Defiziten im Mannschaftsspiel, soll nun der mit erst 34 Jahren unerfahrene Ex-Profi Marcell Janssen den Club als Vorstandschef durch die schwere See navigieren. Im Hintergrund steigt auch wieder der Einfluss des unverwüstlichen HSV-Mäzens Klaus-Michael Kühne, dessen Machtanspruch Ex-Boss Hoffmann in die Schranken zu weisen versucht hatte.

Das diskrete Comeback des Logistik-Milliardärs könnte dem HSV allerdings letztlich das wirtschaftliche Überleben sichern. Denn schon bevor Corona kam, drückten den Zweitligisten Verbindlichkeiten von knapp 100 Millionen Euro. Und auch wenn die Liquidität offiziellen Verlautbarungen zufolge bis Juni gesichert ist, wird die finanziell angespannte Lage am Volkspark mit jeder weiteren Woche ohne relevante Einnahmen ernster. Da kann ein Edel-Fan wie Kühne, der schon in der Vergangenheit so manches Hamburger Finanzloch gestopft hat, eine im Wortsinne existenzielle Bedeutung bekommen.

Für Trainer Dieter Hecking sind die jüngsten Entwicklungen allerdings keine guten Neuigkeiten. Denn Kühne ist bekannt dafür, trotz überschaubarer Expertise regelmäßig sportliche Einschätzungen abzugeben – gerne auch in der Öffentlichkeit.

