Durchatmen, nachdenken!

Der Feuer-Unfall von Romain Grosjean hat erneut auf beängstigende Weise vor Augen geführt, dass die Fahrer in der Formel 1, aber auch sonst im Motorsport, regelmäßig ihr Leben aufs Spiel setzen. Wer aufgrund der Vorfälle nun ein grundsätzliches Verbot fordert, muss im nächsten Schritt auch weitere Hoch-Risiko-Sportarten wie beispielsweise Ski-alpin-Rennen auf den Index setzen.

Zur Tagesordnung darf aber nach den dramatischen Ereignissen von Bahrain niemand übergehen. Alle an der Formel 1 Beteiligten müssen sich stattdessen an einen Tisch setzen und sich womöglich auch externe Hilfe holen. Nachdem der Franzose so knapp am Tod vorbeigeschrammt ist, ist klar, dass die bisherigen Standards gereicht haben – aber gerade so. Das ist zu wenig. Zumal bei diesem Unfall viele glückliche Umstände dazu beigetragen haben, dass der 34-Jährige lediglich leichtere Verbrennungen davongetragen hat.

Hitze und enorme Kräfte

Was wäre passiert, wenn sich der Crash nur eine Runde später ereignet hätte? Dann wäre das Medical Car, dass nach dem Start noch hinter dem Feld herfährt, nicht mehr so schnell zur Stelle gewesen. Was wäre geschehen, wenn sich Grosjean nicht selbst hätte aus dem Wrack befreien können, weil er bewusstlos, geschockt oder verletzt gewesen wäre? Dann hätte die Bergung länger gedauert, als die feuerfeste Kleidung laut Vorschriften der Hitze hätte standhalten müssen.

Dies sind nur zwei Aspekte. Es ist an den Experten, alle Abläufe und Details genauestens unter die Lupe zu nehmen. Es ist unbestritten, dass sich bei der technischen Sicherheit einiges getan hat. Ursache dafür waren meist Unglücks- oder Todesfälle, die Schwächen im System offenbart hatten. Nur dank der (sehr umstrittenen) Einführung des Halo hat Grosjean überlebt. Selbst der Franzose hatte 2017 über den Bügel gemäkelt. Jetzt nennt er das System seinen Lebensretter.

Angesichts der Flammen geriet der Fakt in den Hintergrund, dass der Bolide mit etwa 200 Stundenkilometern in die Leitplanke einschlug. Dabei war Grosjean enormen Kräften ausgesetzt. Mehr als der 50-fache Wert der Erdbeschleunigung wurde errechnet. Zum Vergleich: Auf mancher Achterbahnfahrt werden die Insassen mit 4 bis 5 G in den Sitz gepresst.

Grundsätze hinterfragen

Nach dem Unfall von Bahrain sollten daher neben der Suche nach weiteren Verbesserungen der Sicherheitsaspekte grundsätzliche Dinge diskutiert werden. Zum Beispiel, ob alles technisch Machbare auch umgesetzt werden muss? Oder ob mögliche körperliche Belastungen nicht noch stärker bei den Entwicklungen zu berücksichtigen sind? Neben diesen technischen Aspekten stieß bei einigen Piloten auch die Art und Weise der aktuellen Fernsehberichterstattung auf Kritik.

Die Frage nach Limits, nach Verantwortung, muss erlaubt sein. Das Festhalten an einem „immer schneller“ passt nicht mehr in diese Zeit.

Viele Formel-1-Fans wünschen sich mehr Duelle auf der Strecke. Mit höherem Tempo steigt jedoch auch das Risiko enorm – das muss jedem Zuschauer klar sein. Der Preis für packende Szenen darf nicht zu hoch sein. Schwere Verletzungen oder sogar ein Menschenleben sind es definitiv.

