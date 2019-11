Durchdachte Vorschläge

Demokratie lebt davon, dass Bürger mitmachen. Dass sie zur Wahl gehen, selbst für ein Amt kandidieren – oder sich Gedanken machen und konkrete Vorschläge formulieren, um den Alltag in ihrer Stadt zu verbessern. Gerade mit Blick auf diesen Aspekt ist der zum zweiten Mal laufende Beteiligungshaushalt in Mannheim eine tolle Sache. Bürger können sich einbringen, die Ideen mit den meisten Unterstützern werden umgesetzt. Ein guter Beitrag zur Demokratie, den es deshalb auch in vielen anderen Städten gibt.

Mit knapp 180 sind in Mannheim dieses Mal leider nur halb so viele Vorschläge eingegangen wie bei der ersten Auflage 2015. Aber das soll die Qualität des Verfahrens nicht schmälern. Wer die Ideen liest, kann sehen, dass sich hier Bürger intensiv mit ihrem Umfeld beschäftigen. Hinter dem Wunsch nach einem Zentrum für schwule, lesbische, bisexuelle und transsexuelle Menschen zum Beispiel steht schon ein detailliertes Konzept. Die Verwaltung wiederum hat sich mit den zehn beliebtesten Vorschlägen intensiv auseinandergesetzt und Einschätzungen samt Kostenrahmen abgegeben.

Mit dem Budget von 500 000 Euro können natürlich nicht alle Vorschläge umgesetzt werden. Aber vor den anstehenden Beratungen für den Haushalt der nächsten zwei Jahren sollten sich die Kommunalpolitiker ruhig mal die gesamte Ideenliste anschauen. Sie zeigt, was viele Bürger umtreibt. Von der Treppe als Hindernis für Radler bis zur kaputten Hallenbad-Dusche.

