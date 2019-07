Echter Anreiz nötig

Oft sind es die kleinen Fehler, die im Alltag ein Konzept zum Scheitern bringen. Das zeigt die 2014 von der damaligen grün-roten Regierung mit großen Hoffnungen eingeführte Ganztagsschule. Sechs Jahre später hat erst jede fünfte Grundschule umgestellt. Die damals fixierte Quote von 70 Prozent ist in unerreichbare Ferne gerückt. Dabei herrscht unter Bildungsexperten Konsens, dass gerade für Kinder mit sprachlichem Nachholbedarf der Ganztagsbetrieb unverzichtbar ist. Aber die Mehrheit der Eltern wünscht flexible Angebote und zieht eine Kombination der Halbtagsschule mit Betreuungsangeboten vor. Ballett, Musik oder andere Zusatzaktivitäten lassen sich damit leichter kombinieren. Das trifft sich mit den Interessen vieler Lehrer, die an ihren freien Nachmittagen hängen. Die von Stuttgart verordnete überbordende Bürokratie ist dann ein willkommener Vorwand, um die persönlichen Vorteile zu verstecken.

Es steht zu befürchten, dass die von Kultusministerin Susanne Eisenmann entwickelten Qualitätsvorgaben das Kuddelmuddel um die Ganztagsschule nicht auflösen. Das Konzept beseitigt zwar offensichtliche Mängel. Dringend notwendig sind zudem die Vereinfachungen in der Verwaltung. Aber es bietet weder den Schulen noch den Kommunen einen echten Anreiz, mit der Ganztagsschule ernst zu machen. Auch die CDU-Ministerin selbst sendet im Bemühen, es allen Eltern recht zu machen, widersprüchliche Signale aus. Denn sie will künftig reine Betreuungsangebote wieder aus der Landeskasse bezuschussen. Das wird dem erlahmten Ausbau der Ganztagsschulen sicher keinen neuen Schwung verleihen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019