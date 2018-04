Anzeige

Erst machte Handball ihn nicht mehr glücklich und er erklärte sein Karriereende. Dann kehrte Kim Ekdahl du Rietz zurück und half seinen ehemaligen Kollegen von den Rhein-Neckar Löwen in einer personellen Notlage – und nun setzt der sympathische Rückraumspieler sogar seine Karriere fort. Keine Frage: Dieser Mann ist immer für eine Überraschung gut, vor allem aber auch eine außergewöhnliche und im positiven Sinne unberechenbare Persönlichkeit.

Wer es böse mit ihm meint und den 28-Jährigen nicht kennt, wird ihn als Umfaller bezeichnen. Vor einem Jahr wollte er bloß nichts mehr mit der großen Handball-Bühne und dem Terminstress zu tun haben, nun hat der Schwede endgültig seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt und in Paris gleich einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Man kann sich allerdings sicher sein: Davon wäre Ekdahl du Rietz vor einem Jahr selbst nicht ausgegangen. Er traf 2017 die Entscheidung für sein Karriereende, weil sie sich richtig für ihn anfühlte, weil das wirklich sein damaliges Empfinden war. Er hatte keine Lust mehr. Zur Persönlichkeit dieses charismatischen und vor allem ehrlichen Freigeistes gehört allerdings auch, dass er sich und seine Entschlüsse stets hinterfragt. Die Dinge in seinem Leben ändern sich ständig. Das sagt er selbst – und so ist es nun wieder gekommen, was der Sportart gut tut.

Denn ihr bleibt ein Weltklassespieler erhalten, der noch dazu ein echter Typ ist. Persönlichkeiten wie er sind im Profisport eine Seltenheit, in der Parallel-Welt Fußball mit all seinen verwöhnten und meist profillosen Millionären gibt es sie praktisch gar nicht mehr. Es sollte deshalb jeder glücklich sein, dass Ekdahl du Rietz seinen Spaß am Handball wiedergefunden hat. Denn an ihm wird jeder Fan noch sehr viel Freude haben.