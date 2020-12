Ein Affront

Für die Menschenrechte war dieser Montag, wenn man Bundesaußenminister Heiko Maas glauben will, ein „großartiger“ Tag. Die Gemeinschaft kann künftig mit Sanktionen und Einreisesperren auch die Verantwortliche für Menschenrechtsverstöße in aller Welt bestrafen. Das ist ein wichtiges Signal, dessen Leuchtkraft allerdings von der Situation im Mittelmeer stark geschmälert wird. Dass sich sowohl die Türkei als auch Griechenland unter mutmaßlicher Hilfe einer EU-Agentur an der Abweisung von Flüchtlingen beteiligen und sogar bei Seenot nicht mehr eingreifen, ist ein Schlag ins Gesicht für die Bemühungen um die Sicherung der Menschenrechte.

Auf dem Papier hat sich die Gemeinschaft zwar viel Mühe gegeben und Frontex beauftragt, 40 Beobachter einzustellen, die die Einhaltung der europäischen Grundrechte auf den Fluchtrouten und nach der Aufnahme der Migranten garantieren sollen. Die Frontex gesetzte Frist bis zum 5. Dezember ist jedoch abgelaufen. Getan hat sich nichts. Dass eine EU-Agentur die Anweisungen der Gemeinschaft derart unverfroren übergeht und ignoriert, ist schon ein besonderer Affront. Stattdessen schaut Frontex weg, wenn es um Menschenleben geht. Bei allem Verständnis für andere und aktuelle Probleme: Das Schweigen der EU ist unerträglich. Nun ist die Politik der Abschreckung, wie sie von einigen Mitgliedstaaten an der europäischen Außengrenze zum Mittelmeer praktiziert wird, nicht neu. Italien weist Rettungsschiffe schon länger zurück, Malta und Zypern ebenso. Doch was sich da zwischen Griechenland und der Türkei abspielt, hat mit humanem Umgang nichts mehr zu tun.

Der Versuch, Fluchtwillige mit Nachrichten von gescheiterten Überfahrten und Ertrunkenen von der Reise nach Europa abzuhalten, ist nicht nur zynisch. Das ist ein beispielloser Bruch der europäischen Grundwerte. Wenn der Frontex-Chef seine Mission vor allem darin sieht, Antworten zu verschweigen und eine Ausrede nach der anderen zu finden, muss er gehen. Da haben die Sozialdemokraten im EU-Parlament recht. Aber die Grenzschützer der Union baden auch nur aus, was die Politik durch Uneinigkeit und Streit hinterlässt. Dass sich die Minister dieser Werteunion ein ums andere Mal treffen, über ein neues Asylrecht diskutieren und seit über fünf Jahren keine Lösung finden, ist unverzeihlich. Sie tun dies auf dem Rücken der Opfer im Mittelmeer.

