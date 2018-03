Anzeige

Unglaublich, aber wahr: Schon seit einem Jahrzehnt hat sich in der Steuerpolitik nichts getan. 2008 beschloss die damalige große Koalition die Unternehmensteuerreform. Dadurch sank die Steuerlast der Kapitalgesellschaften von 39 auf rund 30 Prozent. Auch dies war ein Grund dafür, dass Deutschland als Investitionsstandort attraktiver wurde.

Vor diesem Hintergrund ist es völlig unverständlich, dass CDU/CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag kein Wort über die Steuerrevolution verlieren, die US-Präsident Donald Trump eingeleitet hat: Die USA senken die Belastung der Unternehmen von 35 auf nur noch 21 Prozent. Kein Wunder, dass die deutschen Firmenbosse nervös werden und sich fragen, welche Konsequenzen Trumps Coup für sie hat.

Doch die mögliche Koalition verweigert die Antwort darauf. Sie befasst sich lieber mit Kleinkram – abgesehen vom Solidaritätszuschlag. Von 2021 an soll dieser für das Gros der Steuerzahler wegfallen, nur die Besserverdienenenden müssen den Solidaritätszuschlag nach den Plänen der Koalition noch zahlen – und das in voller Höhe. Wie lange dies so weiter gehen soll, das überlässt sie der nächsten Bundesregierung.