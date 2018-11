Sie müssen Tränen trocknen, Schreie der Verzweiflung anhören oder im stillen Gebet helfen, das Unfassbare zu begreifen: die Notfallseelsorger. Doch dass ausgerechnet Pfarrer immer weniger dafür Zeit haben, Angehörigen, Zeugen wie auch Hilfskräften in Ohnmacht und Not beizustehen, klingt unfassbar.

Der faktische Rückzug der Katholischen Kirche aus der Notfallseelsorge in Mannheim ist ein Armutszeugnis. Nirgendwo sonst kann die Kirche ihre Existenzberechtigung besser belegen als in der Bereitschaft, Menschen in absoluten Grenzsituationen beizustehen. „Komm zu uns, zögere nicht!“ zitiert die Deutsche Bischofskonferenz zwar in ihrer Erklärung dazu die Apostelgeschichte – aber wenn dann jemand in seelischer Not kommt, ist kein Katholik da, der Zeit hat. Zwar gibt es trotz Priestermangel immer noch genügend Soutanen-Träger in den Ordinariaten. Aber die Katholiken müssten eben andere Prioritäten setzen und den Pfarrern vor Ort mehr Freiräume für Seelsorge geben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018