Ein Ei ins Nest gelegt

Mitten im Feld wächst Heddesheim um weitere acht Hektar. Gerade mal ein Viertel Hektar umfasst die Fläche am Rand der Siedlung, die jetzt bebaut werden soll. Die Rede ist von einigen Einfamilienhäusern, nicht von Wohnblocks. Die fragliche Wiese ist an drei Seiten von Gebäuden umrahmt, der Schaden für die Natur vermutlich überschaubar. All dass spricht dafür, beim Bebauungsplan Sandlochgewann die Kirche im Dorf zu lassen. Unproblematisch ist die Angelegenheit deswegen noch lange nicht. Im Gegenteil.

Wenn die Gemeinde Paragraf 13b des Baugesetzbuchs nutzt, um im Außenbereich schneller bauen zu können, ist das rechtlich zwar völlig in Ordnung. Dass die Regelung der Zielrichtung Innen- vor Außenentwicklung zuwiderläuft, braucht die Gemeinderäte nicht zu kümmern. Das geht mit dem Gesetzgeber heim. Der schreibt im Übrigen auch nicht ausdrücklich vor, wer Nutznießer von 13b sein darf. Allerdings dürfte jedem klar sein: Private Häuslebauer, die zufällig eine Wiese am Dorfrand besitzen, hatte der Bundestag bei der Gesetzesnovelle 2017 eher nicht im Sinn. Sondern Kommunen, deren Mietspiegel explodieren und die nicht wissen, wie sie ihre Flüchtlinge unterbringen sollen.

„Für bezahlbaren Wohnraum“

Nicole Hoffmeister-Kraut, CDU-Bauministerin in Baden-Württemberg, sagt über 13b: „Ich gehe davon aus, dass die Städte und Gemeinden dieses Planungsinstrument zielgerichtet und verantwortungsvoll einsetzen, also explizit für den so dringend benötigten bezahlbaren, flächeneffizienten und verdichteten Wohnungsbau.“ Man braucht schon etwas Fantasie, um das Heddesheimer Sandlochgewann damit in Einklang zu bringen.

Zum handfesten Problem werden könnte der Präzedenzfall. Die Latte, die die Gemeinde seit vielen Jahren bei Bauvorhaben im Außenbereich zu Recht hoch hängt, ist damit deutlich nach unten gerutscht. Es ist in der Sache völlig schnurz, ob der Bauwunsch von Lieschen Müller oder aus der Familie des Bürgermeisters kommt. Ob die Gemeinderäte bei Lieschen Müller anders entschieden hätten, wissen nur sie selbst. Aber jetzt kommen sie aus der Nummer so leicht nicht mehr raus: Gleiches Recht für alle. Grundbesitzer am Ortsrand bleiben potenzielle Bauherren, so lange 13 b gilt. Hoffmeister-Kraut würde ihn gern auch nach 2019 zulassen. Der nächste Gemeinderat wird sich dann noch lange an dieses Ei erinnern, das ihm hier ins Nest gelegt wurde.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.11.2018