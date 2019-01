Ein erster Schritt

Geht nicht, gibt’s nicht: Frei nach diesem Motto hat die städtische Tiefbauabteilung auf die Forderung des Bezirksbeirats reagiert, eine mindestens zwei Monate währende Vollsperrung der Oberen Riedstraße zu vermeiden. Schon am Tag nach der Sitzung legte sich der zuständige Verwaltungsmitarbeiter auf der Suche nach einer Alternativlösung ins Zeug – mit guter Aussicht auf Erfolg. Eine Vollsperrung soll es nicht geben. Sie ist den Anwohnern aber auch nicht zuzumuten. Denn das Blockieren des direkten Zufahrtswegs zum Daimler-Werk würde bedeuten, dass sich täglich zahllose Pkw und weitere rund 550 Laster durch Speckweg und Hessische Straße quälen – und dabei unter anderem an einer Kindertagesstätte vorbeifahren müssten.

So erfreulich das Entgegenkommen der Stadt ist: Die Probleme während der mindestens sechs Monate währenden Bauphase – an deren Verringerung Daimler engagiert mitarbeitet – sind damit längst noch nicht vom Tisch – vor allem, was den vom Werk abfahrenden Schwerlastverkehr angeht. Er droht jetzt durch die Hintertür. Die Idee, die Lkw über B 44 und Waldstraße abzuleiten, ist gut. Aber bloße Hinweisschilder, die ein Einbiegen in den Speckweg verhindern sollen, reichen nicht. Damit die Brummifahrer an dieser Stelle nicht den kürzesten Weg wählen, braucht es ein Verbot – und wirksame Kontrollen. Apropos Speckweg: Er hätte, ebenso wie die Obere Riedstraße, eine Grunderneuerung dringend nötig.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019