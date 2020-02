Ein erstes Signal

An der prekären Situation vieler Landwirte wird sich erst einmal nichts ändern. Die Erlöse für ihre Produkte werden nicht steigen, auch wird der Handel nicht von jetzt auf gleich zu fairen Methoden im Umgang mit den Erzeugern zurückfinden. Und: Wichtigster Hebel im Wettbewerb zwischen den Handelsriesen bleibt vorerst der Dumpingpreis. Das ist die nüchterne Bilanz des Treffens bei der Kanzlerin.

Mehr war freilich auch nicht zu erwarten. Probleme erkannt, Gefahren gebannt – das gilt in diesem Fall noch lange nicht. Das Spitzengespräch war zumindest ein Signal, dass die Politik die Lage im Blick hat. Wichtig ist nun, dass man den Handelskonzernen im weiteren „Dialogprozess“ nicht auf den Leim geht. Ziel muss ja sein, dass es irgendwann tatsächlich faire Preise für die von den Bauern erzeugten Produkte gibt. „Alles frisch, nix teuer“, wie neulich eine Kette warb, klingt in den Ohren der Landwirtschaft nämlich zu Recht wie blanker Hohn.

Man kann in diesem Zusammenhang selbstverständlich mit dem Finger auf die Verbraucher zeigen, wie die Unternehmen es tun. Die Kunden wollten schließlich billige Lebensmittel, heißt es. Der Lebensmittelhandel muss aber zuallererst bedenken, wohin es führt, wenn am Ende nur noch der Preis regiert – und dies nicht nur dem Kunden überlassen. Zweifellos gibt es genügend Bürger, die auf günstige Lebensmittel angewiesen sind. Es geht auch nicht darum, Nahrung zum Luxusgut zu machen. Aber warum Menschen mit geringem Einkommen nicht ebenso ein Interesse an mehr Tier- und Umweltschutz oder an der Förderung regionaler Produkte haben sollten, wissen vermutlich nur die Handelsriesen.

Wenn sich daher das System, in dem es sich die großen Anbieter gemütlich gemacht haben, auch nicht durch die Umsetzung der EU-Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken, aufbrechen lässt, dann muss die Politik die gesetzlichen Daumenschrauben weiter anziehen. In anderen Branchen hat sie das ja auch getan.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 04.02.2020