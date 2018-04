Ein fatales Signal

Anzeige

Bei aller berechtigten Kritik an der Freistellung des Pflegedirektors sollte man eines bedenken: Mit Strukturveränderungen Kosten zu senken, ist nicht nur die natürliche Aufgabe der Klinikum-Geschäftsführer, sondern auch ihre akute Pflicht. Das Krankenhaus hängt am Tropf der Stadt. Dieses und nächstes Jahr schießt sie insgesamt 78 Millionen Euro zu. Noch mehr Geld – was aktuell nicht zur Debatte steht, aber angesichts der nach wie vor zu niedrigen Patientenzahlen auch nicht auszuschließen ist –, dürfte vom Gemeinderat einstweilen schwer zu bekommen sein.

Wichtig ist aber auch, überzeugend zu sparen. Das Signal, am Klinikum werde alles gestrichen, was sich streichen lasse, wäre verheerend – vor allem für das Vertrauen der Patienten. Leider sieht der Verzicht auf den Pflegedirektor ganz hiernach aus. Die Geschäftsführung argumentiert zwar, es gehe da nicht vorrangig ums Geld. Doch wenn sie diesen Bereich in fünf Departements aufteilt und fortan selbst leitet, soll sich das mit Sicherheit auch finanziell bezahlt machen.

Qualitätsverluste muss dies nicht unbedingt bedeuten. Aber auf diesem sensiblen Feld – und angesichts des bundesweiten Pflegenotstands – ist der Verdacht schon schlimm genug. Zumal die Geschäftsführung den Betriebsrat gegen sich aufgebracht hat. Der hatte bislang, jedenfalls nach außen hin, die Umstrukturierungen mitgetragen. Dass es jetzt einen offenen Konflikt gibt, ist auch kein gutes Signal.