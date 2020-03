Während sich das Eishockey mit der Absage der Play-offs zu einem schmerzhaften, aber nachvollziehbaren Schritt durchgerungen hat, gibt der deutsche Fußball in der Coronakrise ein ganz schlechtes Bild ab. Statt klare Beschlüsse zu fassen, drucksten die zuständigen Verbände DFL und DFB herum und versuchten, die Verantwortung an die zuständigen Behörden vor Ort wegzudrücken. Herausgekommen ist ein Flickenteppich aus Geisterspielen, Absagen und einem mancherorts normalen Spielbetrieb mit Zuschauern, den kein Fan nachvollziehen kann und der nichts anderes als Wettbewerbsverzerrung ist.

Wenn Union Berlin gegen den FC Bayern auf den emotionalen Verstärker seiner Anhänger im Stadion setzen darf, die Kölner im Match gegen Mainz aber nicht, ist die Waffengleichheit in der Bundesliga nicht mehr gewahrt. Die DFL scheut jedoch aus wirtschaftlichen Grünen eine einheitliche Linie, die nach den deutlichen Ermahnungen von Gesundheitsminister Jens Spahn zur Eindämmung des Virus’ klar auf einen zeitlich befristeten kompletten Zuschauerausschluss in den Profiligen hinauslaufen, bis die gerade angelaufene Corona-Welle wieder abebbt.

Verlegungen können – sieht man von dem Spezialfall der verstärkt auf Zuschauereinnahmen angewiesenen Drittligisten ab –, keine Alternative sein. Denn der Terminkalender im Fußball ist bis zum Bersten gefüllt und die Wettbewerbe müssen irgendwie zu Ende gespielt werden. Es geht dabei noch nicht einmal so sehr um Titel und Pokale, sondern vor allem um Auf- und Abstiege sowie die Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe in der nächsten Saison. Nur wenn die Europameisterschaft im Sommer abgesagt werden sollte, was entgegen aller Beteuerungen der UEFA ein sehr realistisches Szenario bleibt, könnte die Saison weiter in den Frühsommer verlängert werden.

Warum es den deutschen Fußball-Bossen allerdings nicht gelungen ist, der Krise mit der nötigen Konsequenz zu begegnen – wie es ihre Funktionärskollegen in der Schweiz und dem besonders arg von der Krankheit gebeutelten Italien vormachen – bleibt rätselhaft. Südlich der Alpen ist die Meisterschaft vorerst bis Anfang April unterbrochen. Die Frage, wer Meister der Serie A wird, ist in Italien zurecht zu einem untergeordneten Problem erklärt worden. Wichtig ist nur, dass sich das Coronavirus nicht noch mehr im Land ausbreitet.

