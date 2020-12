Ein gebrauchtes Jahr

Auf den ersten Blick schienen sich da zwei gesucht und gefunden zu haben. Fritz Keller und Joachim Löw verbindet die Liebe zu ihrer Heimat Breisgau, ihre von den meisten Sonnenstunden des Landes gewärmte Mentalität und natürlich ihr beider Herzensverein SC Freiburg.

Doch die von vielen Widersprüchen begleitete Aufarbeitung der 0:6-Demütigung in Spanien hat das Verhältnis zwischen dem DFB-Präsidenten und dem Bundestrainer beschädigt, manche Insider sagen irreparabel. Im Ergebnis sitzt der zuvor medial scharf angegangene Löw nun fast fester im Sattel als Keller, der den Verband trotz riesiger Vorschusslorbeeren bei seiner Wahl im September 2019 bisher nicht aus der Dauerkrise geführt hat.

Keller vollführte nach dem markerschütternden Debakel von Sevilla einen rätselhaften Schlingerkurs. Die erste Mitteilung des DFB nach der Demontage las sich ohne größere Interpretationsleistung so, als sei Löws Job akut in Gefahr. Bei einem Treffen in Frankfurt am vergangenen Montag fragte Keller den angeschlagenen Bundestrainer dann mehrfach, ob er zu einem freiwilligen Rückzug nach der EM bereit sei. Löw wehrte sich dagegen in emotionaler Verteidigungsrede, der DFB-Boss musste zurückrudern. Es folgte ein Bekenntnisschreiben des DFB zum Bundestrainer, in dem Löws Arbeit plötzlich wieder über jeden Zweifel erhaben war. Verstehen muss das niemand mehr.

lnterne Opposition?

Es ist nicht das einzige Beispiel, bei dem Keller seinem Ruf als professioneller Krisenmanager mit Versöhner-Gen nicht gerecht wurde. Franz Beckenbauer entließ er ohne Not aus dessen Verantwortung, endlich die Hintergründe des für den Verband verheerenden „Sommermärchen“-Skandals offen zu legen. Mit Generalsekretär Friedrich Curtius liefert sich der prämierte Winzer aus Südbaden seit Monaten einen Machtkampf. Mittlerweile ist schon die Rede davon, dass sich im Verband eine interne Opposition in Stellung gebracht haben soll, zu der auch sein als Strippenzieher bekannter Vize Rainer Koch gehören soll.

Der erfolgreiche Unternehmer Keller hat offenbar unterschätzt, dass bei einem trägen Koloss wie dem DFB nicht wie in der eigenen Firma durchregiert werden kann. Das Ziel, den größten Sportdachverband der Welt nach all den Affären der vergangenen Jahre endlich wieder in ein ruhigeres Fahrwasser zu führen, hat der 63-Jährige bisher nicht erreicht.

Das liegt bei weitem nicht nur an Keller selbst, der viele Probleme von seinen Vorgängern geerbt hat. Wie Anfang Oktober, als 200 Beamte an einer Razzia gegen den DFB wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung beteiligt waren – da geht es um Einnahmen aus Bandenwerbung in den Jahren 2014 und 2015.

Und von seinem leitenden Angestellten Oliver Bierhoff darf sich Keller ebenfalls im Stich gelassen fühlen. Dessen Äußerungen zur Krise der Nationalelf am Freitag konnten die Löw-Debatte nicht entschärfen. Im Gegenteil: Bierhoffs ratlos wirkende Ausführungen markierten ungewollt den passenden Schlusspunkt unter ein gebrauchtes DFB-Jahr.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.12.2020