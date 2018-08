Ein Gewinn

War in der jüngsten Vergangenheit von der Gastronomie auf Mannheims Einkaufsmeile die Rede, so beklagten alle Beteiligten stets den Rückgang solcher Angebote in der Fußgängerzone. In der Tat wurden diese durch die hohen Mietpreise, die in 1 A-Lagen aufgerufen werden, bundesweit zurückgedrängt. Mit Kaffee, Eis und selbst Vier-Gänge-Menüs lassen sich die hohen Kosten kaum erwirtschaften. Doch tatsächlich ist es so, dass Einkaufsmeilen, wollen sie sich gegen die wachsende Online-Konkurrenz behaupten, mehr bieten müssen als nur Waren. Sie müssen Erlebnis-Charakter haben, und da spielt gute Gastronomie eine wichtige Rolle. Coffee-to-go-Betriebe und Imbissbuden sind damit nicht gemeint, sie sind in der Innenstadt ausreichend vorhanden. Die Wirte und Bauherren des Pavillons legen Wert auf die Qualität ihrer Speisen, auf ein zeitgemäßes Ambiente, auf guten Service. Wenn das Projekt gelingt, gewinnen auch die neuen Planken.

