Ein Gewinn für alle

So selten, wie gute Nachrichten in diesen Tagen sind, ist die Rettung von Markthaus eine besonders schöne. Vor allem für die Beschäftigten, aber auch für die vielen Kunden der Einkaufsmärkte und der Second-Hand-Kaufhäuser. Mit denen leistet das Unternehmen überdies einen wichtigen sozialen Beitrag – umso mehr, als knapp die Hälfte der Mitarbeiter mit Behinderungen leben müssen. So profitiert vom Fortbestand der Kette letztlich die gesamte Gesellschaft.

Daher ist es auch sinnvoll, dass jetzt eine Tochter der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG Markthaus übernimmt. Die ist zwar ein Stück weit ebenfalls den Zwängen des freien Marktes unterworfen, hat aber mit ihrem sozialen Auftrag sicher einen längeren Atem als private Investoren. Davon zeugt ja auch die erfreuliche, fraktionsübergreifende Hilfe vieler Lokalpolitiker bei der gefundenen Lösung.

Man darf auch davon ausgehen, dass die Kette dank einiger – hier und da schmerzhafter – Umstrukturierungen nun wieder etwas profitabler ist. Eine (zu) weit entfernte Filiale in Lindenfels wurde verkauft, die zwölf Beschäftigten behielten ihre Jobs. Insgesamt ist die Zahl der Markthaus-Mitarbeiter indes von mehr als 100 auf nunmehr laut GBG rund 70 gesunken. Ein Abbau von 30 Prozent, das ist schon hart.

Gleichwohl ist die Arbeit der Verantwortlichen – mit Insolvenzverwalter Thomas Oberle und Geschäftsführerin Sabine Neubert an der Spitze – sehr zu loben. Sie haben es nie an der nötigen Transparenz fehlen lassen und es nun, unter besonders erschwerten Bedingungen, zu einem guten Ende gebracht. Und uns allen mal wieder zu einer schönen Nachricht verholfen.

Donnerstag, 02.04.2020