Geduld zahlt sich aus. Wenn dieses Sprichwort auch nicht immer zutrifft, in diesem Fall passt es haargenau. Wie viel Nerven muss es die Mitglieder vom Gesundheitstreffpunkt und von Plus gekostet haben, damit sie sich nun wieder auf ihr eigentliches Ziel konzentrieren können? Der Dietmar Hopp Stiftung ist es zu verdanken, dass der Umzug von der Alphornstraße in die Max-Joseph-Straße realisiert werden konnte. Was für ein Glücksfall! Nicht nur für die Vereine und die zum Teil verzweifelten Menschen, die dort Hilfe suchen, sondern für ganz Mannheim. Die Anlaufstelle in der Neckarstadt ist ein wichtiger Treffpunkt – für manche der Rettungsanker, für andere das Sprungbrett in ein neues, besseres Leben. Wenn diese Menschen Unterstützung bekommen, geht es Mannheim besser. Dann funktioniert das Miteinander. Neben den Angestellten packen mehr als 60 Ehrenamtliche in den beiden Vereinen mit an. Alle haben es verdient, Platz zu haben für ihr großartiges Engagement, dem sie jahrelang trotz widriger Bedingungen treu geblieben sind. Jetzt heißt es für Hilfesuchende wieder „herzlich willkommen“ an einem würdigen Ort mitten in einem Brennpunkt der Stadt. Gut so.