Ein großer Schritt

Aber die Rekordzahlen sind kein Grund, sich auszuruhen. Noch bleiben zu viele Hotelbetten gerade an den Wochenenden leer. Das imposante Barockschloss wird (mangels Kombiticket) gar nicht richtig vermarktet, regionale Kooperation steckt erst in den Kinderschuhen und Flusskreuzfahrtschiffe legen im Hafen an, doch deren Gäste werden mit Bussen direkt nach Heidelberg gekarrt. Es bleibt also sehr viel zu tun, diesen Rekord zu halten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018

Zum Thema Rekordjahr bei Gästezahlen