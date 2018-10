Ein großer Verlust

Jetzt ist es amtlich. Aus „persönlicher Verbundenheit“, so heißt es, geht Frederik Wenz nach Freiburg. Der Noch-Klinikum-Geschäftsführer erzählt, er habe einst als Patient in jenem Breisgau-Krankenhaus beschlossen, Arzt zu werden. Das erinnert an Fußballer, die beim Wechsel nach Dortmund bekunden, sie hätten früher in schwarz-gelber Bettwäsche geschlafen. Mag stimmen. Aber hier wie dort handelt es sich um ein Geschäft, dessen Währung nicht Sentimentalität ist.

Für Mannheim bedeutet Wenz’ Abgang einen großen Verlust. Als Mediziner genießt er einen exzellenten Ruf. In der Rolle als Geschäftsführer, die er nach der Hygieneaffäre zusätzlich übernahm, gab er zumindest eine deutlich bessere Figur ab als Tandempartner Jörg Blattmann. Auch wenn das eine oder andere Problem auch mit Wenz nach Hause geht. Speziell der Unmut des – sonst nach außen nibelungentreuen – Betriebsrats über die Abschaffung des Pflegedirektors.

Jetzt sollte schleunigst ein fähiger Nachfolger her. Er muss auch weder selbst im Klinikum gelegen noch früher in SV-Waldhof-Bettwäsche geschlafen haben.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018