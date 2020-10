Ein großer Wurf

Es tut sich etwas: Schon seit Monaten lichtet das Team von Ellen Oswald, der gärtnerischen Leiterin des Luisenparks, allzu dichtes Gestrüpp, schafft schöne neue Beete und sehr wohltuend wirkende veränderte Blickachsen. Diesen vielen kleinen Schritten folgt nun ein ganz großer, ja gewaltiger Schritt: der Umbau zwischen alter Weinstube und Baumhain, zwischen Pflanzenschauhaus und Gondoletta.

Hier, wo der Park nie schön, sondern eher funktional, verwirrend zugebaut und der Blick auf den herrlichen Kutzerweiher völlig verstellt war, soll künftig das neue Parkherz schlagen.

Das Konzept ist ein richtig großer Wurf und nach – inzwischen mehrfacher – Überarbeitung ein gewaltiger Fortschritt für den Luisenpark. Bisher brach liegende Bereiche werden für Besucher und neue, attraktive Angebote genutzt sowie das bestehende Umfeld aufgewertet. Dass es vorübergehend zu Dreck und Sperrungen kommt, muss man in Kauf nehmen – es wird danach umso schöner. Man kann nur hoffen, dass zur Bundesgartenschau 2023 dieser Teil fertig wird.

Alarmierende Zahlen

Zwei große Probleme bleiben aber. So sehr die Parkmitte dann glänzen wird – auch im restlichen Luisenpark ist enorm viel zu tun. Wie es aber mit dem sanierungsbedürftigen Fernmeldeturm, der altersschwachen Seebühne und der auch ziemlich in die Jahre gekommenen Gondoletta weitergeht, bleibt alles offen. Aber auch die werden Bestandteil der Bundesgartenschau 2023 sein, können jedoch keinesfalls bleiben, wie sie sind.

Dabei ist bereits die Finanzierung des jetzt vorgestellten Bauabschnitts völlig nebulös. Genaue Zahlen, was die Stadt übernimmt, gibt es bisher nicht. Dass die kleine städtische Stadtpark-Gesellschaft den größeren Teil der Bausumme aber als Kredit aufnimmt, erscheint unrealistisch. Letztlich muss ohnehin die Stadt dafür geradestehen.

Ein Blick in die Jahresabschlüsse ist indes alarmierend. Er zeigt nämlich, dass die Stadtparks strukturell unterfinanziert und seit Jahren ausgeblutet sind. Es liegt auch nicht nur am Wetter und an einer Baustelle, dass die Besucherzahlen zurückgehen. So sehr die Mannheimer ihre grünen Oasen lieben, so deutlich haben sie für auswärtige Gäste an Attraktivität eingebüßt. Da hilft jetzt zwar die „Neue Parkmitte“, aber sie alleine reicht nicht.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.10.2020