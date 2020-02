Ein Grundrecht

Sterben ist so persönlich wie das Leben. Sterben ist privat, Sterben ist individuell, und ja, es ist auch das Recht eines jeden Einzelnen. Wer schon einmal miterleben musste, wie ein geliebter Mensch durch Todesqualen ging, um irgendwann unter Schmerzen und ohne einen Rest an Würde zu sterben, der hat sich seine Meinung zur Sterbehilfe gebildet. Ob diese nun pro oder kontra ist – das ist wie das Sterben: ganz individuell. Bei diesem Thema hat jede, ja wirklich jede Meinung ihre Daseinsberechtigung.

Einem Menschen durch ein Gesetz zu untersagen, selbst darüber zu entscheiden, wann und wie er das Leben verlassen darf, das geht nicht. Das verstößt gegen das Grundgesetz. Genau das hat aber der Strafrechtsparagraf 217 aus dem Jahr 2015 getan. Der hat es Ärzten und Vereinen verboten, Menschen beim Suizid zu unterstützen. Zum Beispiel ein Mittel zu besorgen, es auf den Nachttisch des Betroffenen zu stellen. Das Gesetz war an Ärzte, Vereine und Todkranke gerichtet. Sie haben vor dem höchsten deutschen Gericht dagegen geklagt. Zu Recht.

Es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das erklärte der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, bei der Urteilsverkündung am Mittwoch. Und dieses Recht schließt die Freiheit ein, Hilfe von Dritten zu bekommen. Vorher blieb vielen, die sterben wollten, oft nur die Möglichkeit, einen unfassbar brutalen Freitod zu wählen. Vom Hochhaus springen, sich aufhängen, Pulsadern aufschneiden. Grausam, diese Worte schwarz auf weiß zu lesen. Nur an so etwas zu denken, tut weh. Wie schwer muss es sein, sich dazu zu entscheiden?

Auch Gegner der assistierten Sterbehilfe haben legitime Sorgen. Die Regierung befürchtet, Menschen könnten sich unter Druck gesetzt fühlen, Suizid zu begehen, um die Familie zu entlasten. Dabei zu helfen, könnte gesellschaftsfähig oder gar zum Geschäftsmodell werden. Das muss verhindert werden. Aber nicht mit der Freiheitsbeschränkung der Sterbenden.

Nicht nur die Betroffenen leiden. Auch Angehörige. Etwa die Tochter des schwerkranken Helmut Feldmann, der zusammen mit drei weiteren Betroffenen Verfassungsbeschwerde eingereicht hatte. Seine Tochter wäre bereit gewesen, ihrem Vater ein todbringendes Medikament aus der Schweiz zu besorgen. Sie hätte das gedurft. Angehörigen war diese Art der Unterstützung nicht verboten. Doch Feldmann, das erzählte er dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“, wollte ihr so etwas Schreckliches nicht zumuten.

Ist der Entschluss zu sterben gefasst, sollte jeder Mensch laut dem Urteil in Würde gehen dürfen. Und das heißt, ohne brutale Überwindungstaten. Mit Medizin. Die ein Arzt oder ein Verein besorgt. Damit man einschlafen kann.

Die Karlsruher Richter haben also richtig entschieden. Nämlich, dass die Politik noch einmal gründlich nachdenkt. Eines gilt immer noch: Leben muss das Ziel bleiben. Das hat höchste Priorität. Und es ist mitunter Aufgabe der Regierung, dafür zu sorgen, dass Menschen leben wollen. Da gibt es Möglichkeiten: Suizidprävention, bessere palliativmedizinische Angebote, Aufklärungspflichten... Es liegt an der Politik, eine Regulierung zu erarbeiten. Eine Regulierung – kein Verbot.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020