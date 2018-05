Ein gutes Vorbild

Anzeige

Deutschland steht in der Eishockey-Weltrangliste vor der Schweiz – noch. Das wird sich nach den Titelkämpfen in Dänemark ändern. Während die Eidgenossen im Medaillenkampf mitmischen, war die WM für das DEB-Team bereits nach der Vorrunde beendet. Ist das eine Überraschung? Nein, die Schweizer haben lediglich die Verhältnisse geradegerückt.

Für die Berechnung der aktuellen Weltrangliste wurde auch das Abschneiden der Teams bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang berücksichtigt. Der deutsche Silber-Coup fand darin ebenso seinen Niederschlag wie das frühe Aus der Schweiz. Dadurch zog die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm zwar am ewigen Rivalen vorbei, die Verhältnisse in beiden Ländern spiegelte das aber nur unzureichend wider: Die Schweiz als kleines Eishockey-Land ist weiter als der DEB. Bei den Reformen, die der deutsche Verband in Sachen Nachwuchsförderung gerade erst angestoßen hat – und die Marco Sturm übrigens nicht weit genug gehen – hat er sich unter anderem an den Strukturen bei den Eidgenossen ein Beispiel genommen.

Unter Sean Simpson hatten diese 2013 mit WM-Silber bereits einmal die Eishockey-Welt aufgemischt. Dass sie drauf und dran sind, diesen Erfolg zu wiederholen, überrascht nur bedingt. An einem guten Tag ist dank des starken Kollektivs sogar ein Erfolg gegen Kanada möglich.