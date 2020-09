Ein Hauch von Hamburg

Mainz liegt bekanntlich am Rhein und nicht an der Elbe. Am späten Mittwochabend fühlte sich das allerdings ein wenig anders als. Als sich die Nachricht vom Trainingsboykott der FSV-Fußballer verbreitete, dachte man, dass so etwas doch eigentlich nur beim Hamburger SV möglich sei. Aber in Mainz? Eigentlich unvorstellbar. Nun ja: Es muss ja einen Grund geben, warum sich der Club auch Karnevalsverein nennt.

Besonders lustig war die Arbeitsverweigerung aus Sicht der Vereins-Verantwortlichen aber nicht. Denn der Streik hat etwas von einem Zerwürfnis – und auch von einem Rätsel. Klar ist nur: Alles entzündet sich an der Personalie Adam Szalai, der – so lautet nach einer ebenso kuriosen wie kryptischen Pressekonferenz weiterhin die offizielle Version – aus rein sportlichen Gründen aussortiert wurde. Nur zur Erinnerung: Das ist genau jener Spieler, der vor zwei Wochen noch maßgeblich dazu beitrug, dass sich die Mainzer im DFB-Pokal nicht gegen den TSV Havelse blamierten. Szalai wurde eingewechselt und traf wenig später zum 2:1. Da bleibt zumindest der Verdacht im Raum, dass doch mehr hinter dieser Geschichte steckt, die vor allem dem Trainer Achim Beierlorzer und dem Sportvorstand Rouven Schröder schadet.

Denn ganz ehrlich: Unabhängig davon, ob der Spieler-Streik berechtigt war oder nicht, ob er ein Zeichen der Solidarität mit einem Kollegen oder moralisch verwerflich ist, hat ein Trainer in solch einer Situation nicht nur den Rückhalt, sondern bereits die gesamte Mannschaft verloren. Es ist eigentlich unmöglich, einfach wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wer das Gegenteil glaubt, muss nach dieser Eskalation ein Realitätsverweigerer sein.

Doch was wollen die Rheinhessen machen? Entlässt Schröder den Trainer, gibt er der Mannschaft nicht nur recht, sondern auch automatisch zu viel Macht. Hält er dem Coach die Treue, wird es immer einen kaum noch zu kittenden Riss zwischen Team und Trainer geben. Beierlorzers Autorität ist weg, das Konfliktpotenzial dafür riesig. Kurzum: Der FSV steckt in der Zwickmühle. Denn was auch immer der Verein jetzt macht, er wird der Verlierer sein.

