In seinem Wappen steht „Congrega in unum“, was aus dem Lateinischen übersetzt so viel bedeutet wie: „Führe zusammen“. Genau das wird der Limburger Bischof Georg Bätzing, der nun für sechs Jahre als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz gewählt worden ist, tun müssen.

Da wartet eine Herkulesaufgabe auf Bätzing. Derzeit driftet nämlich sehr viel auseinander in der katholischen Kirche. Nach dem Missbrauchsskandal gibt es eine steigende Zahl von Austritten sowie eine wachsende Entfremdung der Basis von ihren Oberhirten.

Der Priestermangel, der Rückzug der katholischen Kirche aus der Fläche und die drohende Aufgabe von Pfarreien sowie Gemeindezentren sorgen für großen Frust bei vielen Menschen vor Ort.

Zudem klafft zwischen der Lebenswirklichkeit selbst vieler gläubiger, aktiver Katholiken und dem, was der Vatikan als Dogma verkündet, eine riesige Kluft. Die Hoffnung, dass Papst Franziskus nach der Amazonas-Synode den Weg für Reformen frei macht, wurde herb enttäuscht.

Der von den deutschen Bischöfen sowie den Laien gerade erst eröffnete „Synodale Weg“, der die katholische Kirche in Deutschland modernisieren und den Menschen wieder näher bringen möchte, erfuhr dadurch einen Dämpfer. Schließlich ist er unter den Bischöfen selbst heftig umstritten. Von ganz konservativ-verbohrten Klerikern kommen da heftige Querschüsse. Der sehr reserviert klingende Glückwunsch des Freiburger Erzbischofs Stephan Burger, der nur die „Einheit unter uns Bischöfen und mit dem Heiligen Vater“ beschwört und kein Wort zum Reformprozess sagt, spricht da Bände, wie wenig Konsens zwischen den Oberhirten herrscht. Kein Wunder, dass Bätzing auch mehrere Wahlgänge brauchte, bis er sich durchsetzte.

Doch er ist wirklich ein Hoffnungsträger. Als Nachfolger des Skandalbischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst, bekannt durch seine Protzbadewanne, hat er auf dem Limburger Domberg immer die Mahnung vor Augen, nie Maß und Mitte zu verlieren.

Bätzing stellte schon offen das Pflichtzölibat für Priester in Frage und positionierte sich klar gegen den Ausschluss von Frauen. Er zählt zu den entschiedensten Befürwortern des „Synodalen Wegs“. 2021 wird der Limburger Bischof einer der Gastgeber des Ökumenischen Kirchentages in Frankfurt sein – und schon im Vorfeld plädierte er dafür, dass katholische und evangelische Christen gemeinsam Abendmahl feiern.

Dass jemand mit solchen, für katholische Bischöfe schon revolutionären Gedanken zum Sprecher der Bischofskonferenz gewählt wird, ist also ein sehr gutes Zeichen. Bätzing muss aber seinen Wappenspruch kräftig umsetzen, um den nötigen Erfolg zu haben.

