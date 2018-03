Ein hohes Gut

Anzeige

Viele Mannheimer werden am Wochenende erleben, wie aufgewühlt, vielleicht aufgepeitscht Kurden und Türken derzeit wieder sind. An zwei zentralen Orten – Innenstadt und Hauptbahnhof – haben beide Gruppen die Möglichkeit, für ihre Überzeugungen auf die Straße zu gehen, für sie zu werben – auch lautstark. Das nennt man Versammlungsfreiheit, ein wichtiges und hohes Gut, ein Grundrecht jedes freiheitlichen Staates. Anlass für beide Demonstrationen ist der blutige Konflikt in Syrien. Bilder und Reportagen zuletzt aus Afrin und Ost-Ghuta sind mit dem Wort erschütternd nur unzureichend zu beschreiben. Jeder fühlt, was sie in einem auslösen. Und jeder kann sich ausmalen, was sie mit denjenigen machen, die mehr oder weniger direkt betroffen sind.

Ohne die Frage des Gut und Böse zu bewerten: Türken und Kurden dürfen also durchaus mit Verständnis rechnen, wenn sie am Wochenende in Mannheim demonstrieren. Nur eines muss jedem einzelnen Teilnehmer unbedingt klar sein: Das Recht auf Meinungsäußerung beinhaltet nie das Recht auf Gewalt. Ein Gewalttätiger verletzt Gesetze, diskreditiert sich selbst und – vielleicht noch schlimmer – die Überzeugungen und Ideale seiner Mitdemonstranten. Die Veranstalter beider Kundgebungen tun also gut daran, ihren Anhängern noch einmal scharf ins Gewissen zu reden. Stadt und Polizei haben das Gefahrenpotenzial besprochen und geprüft. Ihre Entscheidung, trotz der international hitzigen Stimmung kein Versammlungsverbot auszusprechen, müssen die Organisatoren und Teilnehmer der Demos als Vertrauensvorschuss werten – und ihn zurückzahlen.