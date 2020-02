In der Kabine flossen Tränen. Der SV Rödinghausen, ein Dorfverein aus dem Nordosten Nordrhein-Westfalens, düpiert in der Regionalliga West zurzeit große Namen wie RW Essen oder Alemannia Aachen und hat realistische Chancen, am Ende der Saison die Meisterschaft zu feiern. Nur in die 3. Liga aufsteigen, das wollen die Ostwestfalen nicht. Die hohen Hürden, die der DFB für die Lizenzerteilung aufstellt, kann der kleine Club nicht erfüllen, ein Umzug in eine andere Stadt kam nicht infrage. Bei allem Verständnis für die Mindeststandards bei der Infrastruktur: Dass der DFB den sportlichen Wettbewerb – in der Satzung als höchstens Ziel festgelegt – de facto aushebelt, weil ein Verein nicht über die geforderte Stadiongröße verfügt, ist ein kleiner Skandal.

Rödinghausen stellt dabei keinen Einzelfall dar. 630 Kilometer weiter südlich kämpft auch Türkgücü München, Tabellenführer der Regionalliga Bayern, mit den strikten Vorgaben des Verbandes. Weil weder in der Isar-Metropole selbst noch in der Umgebung ein taugliches Drittliga-Stadion zur Verfügung steht, dachte der Club ernsthaft darüber nach, in den Westen der Republik umzusiedeln. Eine aus der blanken Not geborene Schnapsidee, die der Verband prompt ablehnte.

Die Konsequenz aus beiden Beispielen kann nur lauten: Der DFB muss gerade bei kleineren Vereinen großzügige Übergangsfristen einräumen, damit sie ihr Aufstiegsrecht wahrnehmen können, ohne den Club in der 3. Liga ruinieren zu müssen. Der Fußball lebt auch von seiner Vielfalt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020