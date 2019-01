Ein Klick zum Auftakt

Ein Klick auf einer Online-Vergleichsplattform für Hypothekenkredite – und der Rechner spuckt an erster Stelle zwölf absolut identische Ergebnisse aus. Was nun? Ist das Baudarlehen ein Finanzprodukt von der Stange, bei dem letztlich egal ist, von welchem Anbieter es stammt? Nicht ganz. Gerne hätten wir in unserer heutigen Schwerpunktausgabe die Zinskonditionen regionaler Banken mit denen von überregionalen Instituten oder Onlinevermittlern verglichen. Doch mit einer einfachen Tabelle – dem effektiven Jahreszins – allein ist es nicht getan. Höhe der Beleihung, Zinsbindung, jährliche Tilgungsrate, dazu unterschiedliche Kaufnebenkosten hätten eine Fülle von Fußnoten erfordert. Und den kompakten, übersichtlichen Service damit zunichtegemacht.

Ein Hypothekenkredit an sich ist keine übermäßig komplizierte Sache – aber eben eine äußerst individuelle. Natürlich sind die Darlehenskosten der entscheidende Punkt. Doch je mehr Informationen ein Anbieter über den potenziellen Bauherren oder Käufer, seinen finanziellen Hintergrund sowie dessen Traumimmobilie hat, desto besser für seine Kalkulation. Und das bedeutet für den Verbraucher: Der Klick auf einem Vergleichsportal sollte nur der Auftakt zu einem sorgfältigen Vergleich möglichst vieler, detaillierter Kreditangebote sein.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019