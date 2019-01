Ein Kollaps droht

Als wäre die Region nicht schon gebeutelt genug von Staus, Engpässen und Baustellen: Sollte tatsächlich eintreten, was Ludwigshafens Baudezernent Klaus Dillinger als Szenario in dunklen Farben malt – dann droht den Kommunen und ihren Bürgern links und rechts des Rheins ein Verkehrskollaps. Kein Schwerlastverkehr mehr über die Hochstraßen von und nach Mannheim bedeutet: viel mehr Schwerlastverkehr auf Ausweichrouten. Die Leidtragenden sind Menschen. Solche, die in ihren Wohnungen die vorbeirollenden Laster hören und spüren. Solche, die etwa als Pendler morgens und abends in zähen, nervenaufreibenden Staus die Minuten zählen. Solche, die in Unternehmen Verantwortung tragen und sich überlegen müssen, wie sie Waren möglichst kostengünstig und zügig verschicken oder erhalten können, um konkurrenzfähig zu bleiben. Diese Menschen erwarten nun – und das völlig zurecht – ein Ende der Hiobsbotschaften. Das gilt für die Hochstraße genauso wie für alle folgenden Großvorhaben in der Region.

Die Sanierung der Hochstraßen ist ein schwerwiegender Eingriff in ein wichtiges Verkehrsherz. Ein jämmerliches Bild hat die Verwaltung in Ludwigshafen bisher abgegeben. Sie muss nun schnell Notfallpläne vorlegen – und sich dabei helfen lassen. Denn das Trauerspiel Hochstraße zeigt eines ganz deutlich: Geht eine Kommune ein die ganze Region betreffendes Riesenprojekt alleine an, ist das fahrlässig. Und destruktiv.

