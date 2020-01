Ein Konzept muss her

Die Grünen machen Druck, sie haben die Klimaoffensive ausgerufen. Mehrere Anträge der stärksten Gemeinderatsfraktion liegen am Donnerstag auf dem Tisch, wenn der Hauptausschuss tagt. Die Offensive in Sachen Klimaschutz ist notwendig, das wird kaum jemand ernsthaft bestreiten. Dennoch darf und muss über die Anträge gesprochen, diskutiert und gestritten werden.

Dazu wird eine Ausschusssitzung nicht reichen. Sie müssen noch sehr viel intensiver beackert werden, fraktionsübergreifend und gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Denn die Forderungen – so sinnvoll sie sind – haben es in sich. Sie werden, würde sie der Gemeinderat einmal absegnen, gravierende Folgen haben: finanziell, planerisch, verkehrspolitisch, ideologisch. Wer eine konsequente Verkehrswende will, muss den Blick auf dem großen Ganzen halten. Mit Einzelanträgen wird es schwer sein, die ambitionierten Ziele zu erreichen.

Anders gesagt: Mannheim braucht ein Gesamtkonzept. Die Offensive der Grünen (und anderer Fraktionen) kann dazu wertvolle Ideen und Anregungen liefern. Oft steckt der Teufel aber im Detail – nicht alles, was anfangs erstrebenswert klingt, erweist sich tatsächlich als sinnvoll. Auch wenn die Zeit drängt, wird es eben etwas Zeit brauchen, bis Mannheim ein stimmiges Konzept haben wird. Stimmig heißt: mit der richtigen Balance zwischen Mut, Pioniergeist – und Umsetzbarkeit.

