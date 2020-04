Die Corona-Krise verlangt uns gerade einiges ab. Da sind die Lebensmittelhändler, Ärzte, Pfleger, Polizisten, Hersteller medizinischer Produkte und viele mehr. Wen wir bei dem abendlichen Applaudieren oder bei Dankesliedern aber irgendwie immer vergessen – das sind die Mitarbeiter der Banken. Auch für sie ist es eine besonders anstrengende Zeit. Gefühlt täglich ändern die Bundesregierung, die Länder und auch die Kommunen ihre Auflagen und Möglichkeiten zur finanziellen Krisenunterstützung. Was definitiv gut und auch sehr, sehr wichtig ist. Aber für die Banken heißt das: Lernen, lernen, lernen!

Und das in Zeiten der sozialen Distanzierung. Das ist auch für sie ein Kraftakt. Sie arbeiten Angaben einzelner Banken zufolge auch am Wochenende, um die neuen Bestimmungen der Finanzierungsprogramme quasi nach dem Prinzip des Bulimie-Lernens einzustudieren: So viel wie möglich, in kürzester Zeit in den Kopf kriegen, um es möglichst schnell wieder preiszugeben. Das ist hart, das ist anstrengend – Hut ab!

Wichtig ist aber trotzdem, auch neben dem vielen Lob, dass nicht nur auf die Unternehmen geschaut wird. Wir leben in einer Zeit, in der Solidarität zu den höchsten Gütern der gesamten Gesellschaft zählt. Viele Menschen leiden sehr unter der Krise. Private Menschen, keine Firmen. Vor allem die schwächsten von uns – die Alten, die Kranken. Sie sollten gerade zu Hause bleiben, viele trauen sich nicht mehr vor die Tür. In den wenigsten Fällen können sie aber etwas mit Onlinebanking anfangen. Sie sind auf Solidarität angewiesen, können sich aber nicht in jedem Fall auf die Hilfe von Nachbarn oder Familie verlassen.

Solidarität kann es auch vonseiten der Banken geben. Ein Konzept ist dabei interessant – und zwar das der Deutschen Bank: Wenn Hilfe gebraucht wird, kommen die Berater auch nach Hause. So geht solidarisches Banking heute.

