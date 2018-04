Ein kritischer Moment

Anzeige

Viele haben wohl schon auf den Moment gewartet, da Emmanuel Macrons Erfolgssträhne ausgebremst werden würde. Seit seiner Wahl schien dem französischen Präsidenten auf geradezu spielerisch wirkende Weise zu gelingen, woran seine Vorgänger jahrelang gescheitert waren: Frankreich auf Reformkurs zu bringen. Noch wichtiger ist allerdings sein Verdienst, es vom Image des ewig blockierten Landes zu befreien. Im Schnellverfahren ließ er die Arbeitsmarktliberalisierung 2017 umsetzen. Die aufkeimende Protestwelle verpuffte erfolglos. Mit der Reform hatte Macron eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen umgesetzt.

Dagegen war die anstehende Bahnreform so nicht angekündigt. Daher könnte nun der kritische Moment kommen, in dem sich ihm Hindernisse in den Weg stellen. Noch steht die Widerstandsbewegung am Anfang; und ob sie darüber hinauskommt, ist ungewiss. Entscheidend wird sein, wer den Kampf um die öffentliche Meinung gewinnt. Den Bahn-Gewerkschaften ist es bislang nicht gelungen, ihr Anliegen nachvollziehbar zu erläutern. Besteht es hauptsächlich darin, auch künftigen Mitarbeitern Privilegien zu sichern, die den meisten anderen französischen Arbeitnehmern verwehrt sind, wird das Verständnis für monatelange Blockade zu Recht begrenzt bleiben. Trotzdem fühlen sich alle bestärkt, die dem Präsidenten einen profitorientierten Kurs auf Kosten des Sozialstaates vorwerfen. Er muss aufpassen, dass sich die Stimmung nicht gegen ihn wendet.