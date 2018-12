Ein Märchen

Zur perfiden Strategie der AfD gehört es, dass sie dem politischen Gegner permanent vorwirft, sich nicht an die Gesetze zu halten. Am liebsten arbeiten sich die Rechtspopulisten an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab. Die „Volksverräterin“ hat nach der kruden Interpretation der AfD 2015 in der Flüchtlingspolitik einen Rechtsbruch begangen. Dieses Märchen verbreitet sie noch heute. Dass Merkel aus humanitären Gründen die Grenze nach Deutschland für Asylbewerber offen ließ – und dafür weltweit gefeiert wurde – , wird in die Nähe eines Verbrechens gerückt. Kein Wunder, dass AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel im Bundestagswahlkampf 2017 meinte, die Kanzlerin müsse nach ihrer Amtszeit vor ein Gericht gestellt werden.

Dies ist zwar grober Unfug, doch wer in den sozialen Netzwerken surft, muss leider feststellen, dass es viele Menschen in Deutschland gibt, die in diese Richtung hetzen. Es kann deshalb auch sein, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von gestern an ihrer Geisteshaltung wenig ändern wird.

Das gilt natürlich auch für die AfD. Aber dass sie von Karlsruhe eine Abfuhr erhalten hat, dürfte die Partei dennoch arg schmerzen. Immerhin wurde ihre Verfassungsklage in allen Punkten als unzulässig abgewiesen. Zwar haben die Richter keine Entscheidung in der Sache getroffen. Das war aber nicht ihre Aufgabe. Dazu gibt es das Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2017. Dieses besagt, dass Deutschland berechtigt war, die Flüchtlinge aufzunehmen.

Das Bundesverfassungsgericht musste sich dagegen mit einer Organklage beschäftigen. Die Bundesregierung habe 2015 die Mitwirkungsrechte des Bundestags verletzt, hieß es in der Klage der AfD. Nach ihrer Auffassung gab es deshalb damals eine „Herrschaft des Unrechts“. Karlsruhe hat aber keine Verletzung der Rechte der Abgeordneten erkennen können, außerdem saß die AfD 2015 noch gar nicht im Bundestag.

In Wirklichkeit ging es den Rechtspopulisten gar nicht um eine klassische Organklage. Die AfD forderte vordergründig mehr Rechte für den Bundestag, wollte aber über den Umweg des Gerichts erwirken, dass die Regierung künftig nicht mehr allein entscheiden kann, ob die Grenzen für Flüchtlinge geöffnet bleiben. Dieses Ansinnen haben die Richter natürlich zurückgewiesen.

Unabhängig davon wird die AfD sich weiter an der Flüchtlingspolitik der Kanzlerin abarbeiten. Aber politisch nutzt ihr das kaum mehr etwas. Denn selbst Merkel hat sich inzwischen von der Willkommenskultur verabschieden müssen. Auch Unionspolitiker wie Horst Seehofer hadern mit dem damaligen Handeln der Kanzlerin. Ohne 2015 wäre Merkel womöglich sogar noch CDU-Chefin, und vielleicht würde sich kaum jemand den Kopf darüber zerbrechen, ob sie noch bis 2021 als Kanzlerin durchhält.

Aus dem Flüchtlingsthema selbst kann die AfD aber wenig politisches Kapital schlagen. Den Protest gegen den Migrationspakt hat sie noch befeuert, aber die Tatsache, dass die Vereinten Nationen dieser Tage auch noch einen Flüchtlingspakt beschlossen haben, ist selbst in Kreisen der Verschwörungstheoretiker kein großes Thema mehr gewesen. Und wie wenig die Organklage der AfD ernst zu nehmen war, zeigt sich schon daran, dass es dieser Partei an jeglichem Respekt vor den parlamentarischen Gepflogenheiten fehlt. Im Prinzip würde sie am liebsten den Betrieb lahmlegen. Da wirkt es fast schon schizophren, wenn eine solche Partei in Karlsruhe mehr Mitwirkungsrechte für den Bundestag einklagen will.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018