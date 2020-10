Ein neuer Blick auf die Pharmakonzerne

Noch nie hat die Wissenschaft in einem derart hohen Tempo gegen eine Krankheit gekämpft wie in der aktuellen Corona-Pandemie. Und noch nie haben Forschungsinstitute, Industrie und Staaten ihre Kräfte so effizient gebündelt. Dabei zeigt sich: Ohne die lange nur als Kostentreiber angesehenen Pharmakonzerne wäre eine derart schnelle und schlagkräftige Reaktion kaum denkbar.

Als das neue

...