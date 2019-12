Ein paar Kieselsteine

Angesichts der nackten Zahlen wirkt alles harmlos. Der Doppelhaushalt hat ein Gesamtvolumen von mehr als drei Milliarden Euro. Da sollten die rund 20 Millionen Euro zusätzlich, auf die sich die Änderungsbeschlüsse des Gemeinderats in den kommenden beiden Jahren summieren, verschmerzbar sein. Nicht mal 0,7 Prozent mehr, nur ein paar extra Kieselsteine auf einem riesigen Berg. Doch könnten sie – wie Oberbürgermeister Peter Kurz und Kämmerer Christian Specht befürchten – die Statik des gesamten Gebildes gefährden.

In der Tat scheint manches recht unausgegoren und dürfte ungeahnte Folgekosten bewirken. Besonders, wenn die kalkulierten Einnahmen unter den Erwartungen bleiben, etwa bei der Bettensteuer. Auch die verdoppelten Parkgebühren werden in einer nach und nach autofreien Innenstadt nicht allzu viel bringen. Vor allem: Der Haushalt ist nun so vollgepackt, dass kaum mehr stille Reserven bleiben werden. Die wird man aber, in erster Linie fürs Klinikum, brauchen.

Man muss indes auch die Stadträte verstehen. Die Gelegenheit war günstig, angesichts noch sprudelnder Steuerquellen sowie einer komfortablen linken Mehrheit mal ein paar Wünsche zu erfüllen. Zumal die recht dominante Stadtspitze sonst für Eigeninitiativen wenig Raum lässt.

Gefragt ist nun wieder Vernunft im Alltag. Wenn sich Etatbeschlüsse als sinnfrei bis schädlich erweisen, sollte man sie alsbald wieder einkassieren. Dann bleibt es letztlich doch bei ein paar Kieselsteinen, die der Berg schon noch verkraften kann.

